État de catastrophe naturelle reconnu en Haute-Garonne : les conseils d'un expert en cas de fissures

La sécheresse de l'année dernière a été reconnue par l'État comme catastrophe naturelle dans plusieurs milliers de communes françaises. L'arrêté du 25 avril 2023 portant connaissance de l'état de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel le 10 juin dernier. En Haute-Garonne, plus de de 80 communes (Colomiers, Muret, Labège, Fonsorbes, Aussonne, Portet, Balma, etc) sont concernées, environ 60 dans le Tarn-et-Garonne dont Montauban, Castelsarrasin et Beaumont-de-Lomagne.

ⓘ Publicité

On parle des "mouvements de terrain" qui auraient endommagé des maisons . Cela peut donner lieu à des prises en charge par les assurances. La période varie entre les trois mois d'été et le dernier semestre 2022.

loading

À lire aussi La sécheresse 2022 reconnue par l'État comme catastrophe naturelle dans plusieurs communes de Haute-Garonne

Yorik Baunay est le fondateur de Catnat , l'observatoire permanent des catastrophes naturelles et de Ubyrisk, société spécialisée dans le domaine des risques naturels.

France Bleu Occitanie : Si j'observe une fissure dans ma maison, est-ce dû à la sécheresse ?

Yorik Baunay : Probablement, surtout si elle est apparue l'année dernière. On a connu une période de sécheresse intense au niveau au niveau végétal, mais aussi au niveau des sols et on est sur un nombre record de maisons de maisons fissurées suite à cet aléa. À ce jour, 4.000 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, cela va encore augmenter puisque tous les tous les départements n'ont pas été traités. C'est assez colossal, il s'agit pour la sécheresse, de l'épisode le plus sévère depuis 1982.

Que dois-je faire alors si j'observe des fissures dans ma maison ?

Cela peut paraître un peu curieux mais dans un premier temps, n'appelez pas votre assureur. Vous regardez déjà si votre commune a été déclarée en état de catastrophe naturelle. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Attendez si il n'y a pas eu encore d'arrêté de catastrophe naturelle car si vous appelez votre assurance avant, elle va prendre acte de la date de l'apparition de la fissure. Et si cette date ne correspond pas aux dates qui encadrent l'arrêté, vous ne serez pas pris en charge. Beaucoup de gens se sont fait avoir l'année dernière, ils ont déclaré pendant l'été des fissures et leur commune a été reconnue ce printemps 2023, ça ne passe pas.

À lire aussi Maisons fissurées : un coût record à cause de la sécheresse de 2022

Les assurances sont-elles frileuses pour indemniser de tels dommages?

Elles sont d'autant plus frileuses, que c'est un risque qui est très complexe parce que c'est un risque qui s'étend sur une période longue. On parle de sécheresse mais en réalité ce qui provoque la fissure, c'est l'alternance de sécheresse et de gonflement des sols argileux. Et cela se passe sur plusieurs mois, voire parfois sur plusieurs années. Et effectivement, les assureurs sont très frileux dans le sens où c'est le sinistre qui leur coûte le plus cher à indemniser. Le coût d'un sinistre moyen, c'est de l'ordre de 50.000 euros, soit plus du double d'un sinistre inondation par exemple. La sécheresse est le deuxième poste d'indemnisation du régime "catastrophe naturelle" depuis 1980 et cela va devenir le premier d'ici 2050.

Imaginons alors que j'ai attendu suffisamment, l'arrêté de catastrophe naturelle est enfin paru. Que fais-je alors ?

Vous appelez votre assurance, vous leur dites que vous avez constaté des fissures qui sont apparues pendant les dates retenues par la période sur laquelle porte l'arrêté. Et là, l'assurance va ouvrir un dossier et va faire missionner un expert qui va venir regarder si les fissures peuvent être liées à cet aléa ou si c'est autre chose. Et à partir de là, l'expert retient le fait que c'est la sécheresse qui a provoqué les désordres, en partie ou en totalité.

Peut-on faire appel à un contre-expert ?

Bien sûr, c'est même conseillé. On appelle cela plutôt un "expert d'assuré", c'est souvent quelqu'un qui est spécialisé dans les bâtiments ou ancien expert assurances. Il ou elle va vous assister et faire le dialogue avec l'expert d'assurances. Il faut le rémunérer, mais si vous êtes rémunéré, cela est pris en charge. Mais particulièrement pour le risque de sécheresse géotechnique, il faut absolument que vous soyez assisté d'un expert d'assuré parce que c'est extrêmement technique. L'expert d'assurances va vous embrouiller, il va vous poser des questions qui iront vous mettre un peu parfois dans l'embarras pour essayer de dédouaner la sécheresse fissure par fissure.

Il y a une proposition de loi qui vise à mieux prendre en charge les sinistrés des sécheresses estivales, elle a été adoptée début avril par l'Assemblée nationale. Qu'est ce que prévoit cette loi? Est-ce une vraie avancée?

Oui, c'est une vraie avancée. Il y a deux ans, une nouvelle loi du régime de catastrophes naturelles est parue, elle a déjà fait pas mal avancer les choses, notamment en termes de délais de traitement des dossiers. Pour la sécheresse, c'était très long, il pouvait se passer parfois deux ans entre le moment où il y avait des désordres et la parution de l'arrêté. Avec la toute nouvelle loi, on va notamment prendre en compte le phénomène de regonflement des sols dans les critères pour désigner les communes reconnues en état de catastrophe naturelle. Avec cette loi aussi, il y aura la prise en charge des nouveaux désordres qui apparaissent entre le moment où vous avez déclaré et le moment où vous allez être indemnisés. Il peut se passer plusieurs mois et votre maison continue de se fissurer.

loading