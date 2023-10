Êtes-vous envahis par les mouches dans les Alpes-Maritimes ?

Elles sont partout, en ce moment, dans nos cuisines, aux terrasses des bars et de restaurants et elles nous agacent : les mouches.

"Il y en a de plus en plus dans les Alpes-Maritimes, en ce mois d'octobre elles sont surreprésentées dans le département et avec le dérèglement climatique leur population risque encore d'augmenter dans les prochaines années" explique Frédéric Torrelles responsable technique chez "DKM experts" spécialisé dans la lutte contre les nuisibles dans les Alpes-Maritimes. : "Les températures élevées de ce mois d'octobre favorisent la reproduction de ces insectes et le développement des larves. La chaleur et l'humidité, les mouchent adorent cette météo".

"J'étais en train de cuisiner du chou : une vingtaine de mouches ont débarqué"

Dans les rues du vieux Nice, Virginie et Léa se promènent et elles sont obligées de se claquer les cuisses pour faire fuir ces mouches un peu trop collantes :" Elles viennent se coller à nous, c'est insupportable, elles nous chatouillent quand on marche" s'agace Virginie.

Eric est au restaurant avec des amies quand une mouche vient se poser sur lui :"elles m'aiment les mouches" dit-il avec un grand sourire avant d'ajouter :" mais quand elles sont plus nombreuses ça peut être embêtant, le weekend dernier, j'étais en train de cuisiner du chou et une vingtaine de mouches ont débarqué chez moi".

Le vinaigre blanc pour les faire partir de la maison

Quand à Marco qui habite sur le port de Nice, il a une bonne technique pour les faire fuir de chez lui :" je désinfecte tout au vinaigre blanc et je ne laisse plus trainer de nourriture à la maison et ça marche super bien".