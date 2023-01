Étude : en 2050, le manque en eau sera terrible dans la vallée de la Drôme

La température moyenne de l'air va augmenter de 1,6°C dans la vallée de la Drôme d'ici 2050, celle de l'eau de 2°C. Il y aura 25% de neige en moins, de fortes crues, des débits moyens inférieurs de 2m³ à ce qu'ils sont actuellement. Voilà le diagnostic posé par les bureaux d'études CEREG et par ACTeon, présenté ce vendredi 27 janvier aux membres de la commission locale des eaux du bassin versant Drôme. C'est la première étape d'un processus permettant d'anticiper le futur et de s'y préparer pour les acteurs locaux, sans attendre des directives nationales ou régionales.

Le diagnostic présente également les conséquences du réchauffement climatique local sur les pratiques des différents secteurs. "Côté agriculture, certaines cultures comme la vigne ou les noyers pourraient avoir besoin d'irrigation d'ici 2050 si on ne change rien, les besoins pourraient augmenter de 25%", explique Claire Petitjean, chargée de mission au Syndicat Mixte de la rivière Drôme.

Si rien ne bouge, le tourisme sera évidemment impacté, car la sécheresse arrivera trois semaines plus tôt en moyenne, rallongeant les périodes d'assec. Enfin, la demande globale en eau devrait augmenter, du fait de la hausse de la température mais aussi de la population. Plus de 200 acteurs vont désormais se réunir en ateliers, pendant toute l'année, afin de proposer des solutions rapides et faisables localement. À terme, la commission locale de l'eau proposera des directives, qui devront être approuvées par la Préfecture, et pourront ensuite être appliquées à l'intégralité du bassin versant, professionnels comme particuliers.

Les chiffres à retenir du diagnostic "Vallée de la Drôme 2050"