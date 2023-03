Etude HMUC : "l'eau est très limitée sur le bassin du Clain" dit l'un des rapporteurs

Quels usages de l'eau dans la Vienne en 2027 ? C'est l'objectif de l'étude HMUC (Hydrologie, Milieux, Usages et Climat). Un rapport de plus de 600 pages. Quatre ans d'études. Il doit permettre de définir les volumes d'eau prélevables dans le bassin du Clain pour ces prochaines années et dans un contexte de changement climatique. Normalement, ce rapport devait être validé par la Commission locale de l'eau, la Cle, ce mercredi. Sauf que le vote a dû être reporté face aux critiques. Ce mardi matin, François Bock, le premier vice-président de l’établissement public territorial de bassin à l'origine de l'étude, est venu défendre ce rapport sur France Bleu Poitou.

"Un bassin en crise"

"L'objectif de HMUC est de pouvoir déterminer les volumes prélevables dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le bassin du Clain est en zone de répartition des eaux. C'est-à-dire qu'il y a des désordres réguliers depuis 1994. Ce bassin est considéré comme étant en crise un été sur deux", explique François Bock.

Il s'agit d'une étude scientifique, pourtant elle ne fait pas l'unanimité. "On a effectivement des difficultés à se mettre tous d'accord autour de la gestion de l'eau. Et le souci, c'est que la réserve en eau est très limitée sur notre bassin. Nous n'avons pas des nappes très profondes."

L'étude HMUC préconise par exemple de réduire de 70 % des prélèvements en période estivale. "Il va falloir changer les pratiques agricoles, mais le secteur a l'habitude. Il a toujours été en évolution constante. Certains vont aussi essayer de stocker l'eau pour la restituer l'été."