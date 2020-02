Eure : des bébés écureuils secourus par l'association Chêne

Trois petits écureuils tout juste nés ont été secourus dans la nuit du lundi 24 février par l'association Chêne. C'est une habitante de Menilles qui les a retrouvé en bas d'un arbre après le passage de vents violents. Ils sont désormais en observation pour un mois et demi.

Des bébés écureuils, sans poils et encore aveugles, tombés d'un arbre. C'est la découverte qu'a faite une habitante de Menille ( Eure) dans la nuit du lundi du 24 février. Les fortes rafales de vents qui balayent la région ces derniers jours auraient provoqué la chute du nid des petits rongeurs. C'est l'association Chêne d'Allouville-Bellefosse qui les a pris en charge : " Les écureuils nichent très haut dans les arbres et avec le vent les nids se désagrègent et les petits tombent de haut. Le traumatisme est alors important pour l'organisme", explique Laurette Prevost, soigneuse animalière au centre.

Un relais de soignants et bénévoles

Signe de la violence de la chute, un des trois petits recueillis est décédé le matin du jeudi 20 février. "Un mâle déjà chétif " souligne Laurette Prevost. Bonne nouvelle, les deux autres bébés, des femelles, "se portent bien". Soignants et bénévoles se relaient désormais toutes les deux heures pour nourrir les rongeurs. Un travail qui va durer "au moins un mois et demi".

Les petits sont maintenus en couveuse afin de les garder au chaud. - Association Chêne Allouville-Bellefosse

Ce genre d'événement risque de se reproduire selon la soigneuse, alors que les vents violents arrivent en pleine période de reproduction. " Si vous retrouvez des petits , le premier réflexe est de les mettre au chaud avec une bouillotte et de l'eau à au moins 35 degrés" conseille t-elle. Autre réflexe: contacter au plus vite un centre de secours animalier.