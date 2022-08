Eure : un bélouga repéré dans la Seine

LEEMAGE VIA AFP

L'animal marin repéré ce mardi dans la Seine au niveau du département de l'Eure a pu être formellement identifié ce mercredi. C'est un bélouga. Un cétacé, aussi appelé baleine blanche ou dauphin blanc, qui vit normalement dans les eaux froides de l'Arctique et que l'on retrouve aussi dans l'Estuaire du Saint-Laurent au Québec.

Sa présence dans la Seine en est d'autant plus étonnante. Pour le moment, il n'y a que peu d'informations au sujet de l'animal. Les experts ne savent pas s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, quel âge il a, ni dans quel état de santé il se trouve.

Apparemment, le cétacé aurait remonté le fleuve. Mais il est allé particulièrement loin sans être repéré puisque son signalement, par des plaisanciers, ne date que de mardi.

à lire aussi L'orque égarée dans la Seine est morte

Les autorités tentent de collecter le plus de clichés et de vidéos de l'animal pour tenter de trouver des réponses. Et de "prendre les mesures adaptées pour optimiser ses chances de survies", précise la Préfecture de l'Eure dans un communiqué.

Contrairement à l'orque, un bélouga a l'habitude de nager en eau douce, ce qui permet aux experts de rester plus optimiste quant à sa survie.

Les autorités demandent expressément de ne pas approcher l'animal au risque d'augmenter son stress et de le mettre en danger.