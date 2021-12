Eurométropole de Metz : comment redonner une nouvelle vie à son sapin de Noël après les fêtes ?

Que faire de son sapin de Noël après les fêtes ? À Metz et dans l'Eurométropole, il est possible de lui redonner un second souffle.

Que faire de son sapin de Noël, une fois les fêtes terminées ? Il existe deux solutions pour le recycler dans l'Eurométropole de Metz.

Vous pouvez l'apporter à la déchèterie, il sera broyé et transformé en compost. Ou bien vous pouvez le déposer à l'un des points de dépôt dans 37 communes (liste ci-dessous) de la métropole. Là il sera broyé puis utilisé pour le paillage des espaces verts. Attention, seulement les sapins naturels seront acceptés, sans décoration, ni sac à sapin et ils ne doivent pas dépasser 1m50.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est possible déposer vos sapins sur le bord du trottoir tout le mois de janvier, aux jours et aux heures de collecte des ordures ménagères. Ils seront incinérés dans une usine d'Haganis mais comme le sapin est composé en partie d'eau sa combustion demande plus d'énergie que les ordures classiques donc pour économiser cette énergie mieux vaut le recycler. Pour rappel, il est strictement interdit de bruler ses déchets à l'air libre y compris son sapin, car en brulant, il dégage des substances toxiques pour les hommes et l'environnement.

Liste des points de dépôt

- Amanvillers, 53 grand rue, devant la mairie, du 3 au 16 janvier 2022

- Augny, sur le parking de Mazenod, du 27 Décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Châtel-Saint-Germain, sur le parking de l'école La sourie verte (13/15 rue des Chauvaux) et en face du bâtiment communal (19 rue Jeanne d'Arc), du 27 décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Chesny, sur la place du Moulin Haut, du 27 décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Coin-lès-Cuvry, rue du cimetière, du 27 Décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Féy, rue de l'école sur le parking de la mairie, du 27 décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Jury, 5 rue des jardins (à côté de la salle convivialité), du 27 Décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Laquenexy, sur le parking de la salle socioculturelle, du 27 décembre 2021 au 16 janvier 2022

- La Maxe, sur le parking du complexe Sportif, du 3 au 16 janvier 2022

- Le Ban-Saint-Martin, sur le parking Ru-Ban (avenue Henri II), parking rue Otto Zollinger et à l'angle des rues Pierpaoli et Chappe, du 3 au 16 janvier 2022

- Longeville-lès-Metz, sur la rue du Lavoir et sur la rue du Patural, du 3 au 16 janvier 2022

- Moulins-lès-Metz, sur le parking du petit saulcy et sur le parking du gymnase Louis Armand, du 3 au 16 janvier 2022

- Noisseville, sur le parking du city stade (voie romaine), du 27 Décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Nouilly, à l'atelier (rue de la gare), du 27 décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Peltre, sur le parking du Couaroïl, 3 rue des vignes du 3 au 16 janvier 2022

- Pouilly, sur la place Mahire, du 27 décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Pournoy-la-Chétive, Place Delacour du 3 au 16 janvier 2022

- Rozérieulles, sur le parking de la salle du Longeau, du 27 Décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Saulny, Parking de la salle polyvalente, du 3 au 16 janvier 2022

- Sainte-Ruffine, rue grande Sente du 27 décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Saint-Julien-lès-Metz, sur le parking (12 rue de la Moselle), du 27 décembre 2021 au 16 janvier 2022

- Saint-Privat-la-Montagne, sur le parking (rue de l'église), du 3 au 16 janvier 2022

- Vany, rue Notre Dame de la Salette du 3 au 16 janvier 2022

- Vernéville, sur le parking de la salle des fêtes Gabriel Watrin, du 3 au 16 janvier 2022

- Roncourt,30 rue Mondon, du 3 au 16 Janvier 2022

- Mécleuves, sur le parking FSE à Lanceumont, parking à Frontigny, parking de la Mairie à Mécleuves du 27 Décembre 2021 au 16 Janvier 2022

- Ars sur Moselle, sur le parking de la gare du 27 Décembre 2021 au 16 Janvier 2022

- Cuvry, sur le chemin de Champagne du 3 au 16 Janvier 2022

- Marieulles, sur la place de l’Eglise du 3 au 16 Janvier 2022

- Marly, sur la rue Saint Vincent de Paul et sur la rue du Gal Vansantberghe du 3 au 16 Janvier 2022

- Gravelotte, sur la place de l’église du 3 au 16 Janvier 2022

- Vantoux, devant le cimetière, derrière la mairie, sur le parking coteaux du soleil du 27 Décembre 2021 au 16 Janvier 2022

- Coin sur Seille, sur la rue de la fontaine du 3 au 16 Janvier 2022

- Scy Chazelles, sur la route de Longeville (face au lavoir), rue de la Passerine du 27 Décembre 2021 au 16 Janvier 2022

- Jussy, sur le parking rue St Hilaire du 27 Décembre 2021 au 16 Janvier 2022

- Ars Laquenexy, sur le parc de la Baronne du 3 au 16 Janvier 2022

- Mey, sur la place des vignes du 3 au 16 Janvier 2022