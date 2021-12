Eurométropole de Metz : dès le 1er janvier 2022, tous les plastiques dans la poubelle jaune !

Dans quelques jours, les habitants des 45 communes de l'Eurométropole de Metz vont devoir changer leurs habitudes de tri de leurs déchets, mais pour une formule beaucoup plus simple : désormais, tous les plastiques pourront rejoindre les papiers et cartons dans les bacs jaunes.

Haganis devrait passer de 12.600 tonnes à 14.500 tonnes de plastique collecté par an.

La révolution ! Dès le 1er janvier prochain, dans les 45 communes de l'Eurométropole de Metz, on pourra mettre tous nos plastiques au recyclage. Plus besoin de se poser mille questions devant notre poubelle : tous les plastiques, clairs ou foncés, transparents ou opaques, mais aussi les pots de yahourt, films cellophane ou blisters de magazine se recycleront.

Moins d'erreurs de tri

Combien de fois s'est-on dit : "Mince, ce pot de yahourt, cette barquette, ils vont au recyclage ou pas ?"... et dans le doute, on les mettait avec les ordures ménagères. Dommage. Désormais, on pourra mettre toutes les matières plastiques (emballages, contenants, qu'ils soient en plastique transparent, coloré ou opaque, films qui entourent les packs d'eau ou les magazines), dans la poubelle jaune, ou le sac transparent, selon la commune ou le quartier.

Cela va considérablement modifier nos habitudes de tri, et en même temps, elles seront beaucoup plus simples. Il y aura moins d'erreurs, et donc moins de travail pour les agents d'Haganis qui refaisaient une sélection manuelle sur les lignes de triage.

Ces plastiques, la loi impose de les trier mais tous ne sont pas forcément recyclables : il y en a trop de différents. Mais cet affinage va permettre de proposer aux entreprises industrielles qui les recyclent d'avoir de plus gros volumes, et de meilleure qualité. Ces plastiques sont le plus souvent retransformés en textile ou en objets du quotidien comme des jouets, des bacs à fleurs... ou des poubelles.

Un centre de tri plus performant

Pour pouvoir trier tous ces nouveaux plastiques, il a fallu moderniser le centre d'Haganis, en particulier l'unité de tri des matériaux, située avenue de Blida au nord de Metz. Depuis cet été, elle subit de lourds travaux, pour 15 millions d'euros.

Le site s'est doté d'une nouvelle technologie pour trier plus finement tous ces plastiques. Alors que des agents séparaient à la main tous les déchets qui arrivaient sur leur ligne de triage, désormais huit lecteurs optiques sauront reconnaître les différents matériaux. Chaque type de plastique sera ensuite conditionné pour être envoyé vers l'industrie capable de le recycler. Haganis pourra à terme doubler sa capacité de tri : plus de 30.000 tonnes contre 12 à 15 actuellement.

Seul petit souci de calendrier : la nouvelle unité de tri ne sera pas totalement opérationnelle au 1er janvier : plutôt au cours du 1er semestre 2022. En attendant, les déchets recyclable collectés dans l'Eurométropole de Metz sont envoyés dans un centre d'Epinal.