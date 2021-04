L’Eurométropole de Strasbourg a présenté le calendrier de mise en place de sa ZFE, Zone à Faible Emission. Ce plan se mettra en route progressivement le 1er janvier 2022 dans toutes le communes pour aboutir à une interdiction totale du diesel et des véhicules les plus polluants en 2028.

Eurométropole de Strasbourg: le diesel et les véhicules les plus polluants interdits en janvier 2028

Cette interdiction se fera par paliers : janvier 2023 pour les véhicules Crit'air 5 et sans vignette, deux ans plus tard, en janvier 2025, ce seront les Crit'air 4, les Crit'air 3 en janvier 2027 et enfin les Crit'air 2 en janvier 2028. A cette date les véhicules diesels et les véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler dans l'Eurométropole, sauf dérogations: véhicules dits d'intérêt général, véhicules militaires et personnes à mobilité réduite.

des périodes pédagogiques de transition avant l'interdiction

Ces dates butoir accompagnées de sanctions pour les automobilistes récalcitrants seront précédées de phases dites pédagogiques pour aider habitants et entreprises à oublier leurs véhicules polluants.

des aides pour aider à changer de véhicule ou de moyen de locomotion

L’Eurométropole a prévu une enveloppe d’un million d’euros pour les TPE-PME et envisage d’aider les ménages les plus modestes à acheter un véhicule essence critair 1, mais c’est 1000 euros maximum, c’est-à-dire pas grand-chose comparé au prix d’une voiture neuve. Pia Imbs la présidente de l’Eurométropole le reconnait mais rappelle qu’il existe aussi des aides d’état, des primes à la conversion notamment, jusqu’à 7000 euros mais à condition de changer pour un véhicule hybride, électrique ou à hydrogène dont les prix ne sont pas vraiment à la portée des ménages les plus modestes. Restent les solutions alternatives, pour celles et ceux qui le peuvent: la marche, le vélo et les transports en commun, avec jusqu’à 1000 euros de chèque mobilité, pour mettre sa vieille voiture à la casse.

une phase de concertation de la population

Avant la mise en route de cette ZFE, l'Eurométropole va lancer dès le moi de mai une concertation de la population. 7 ateliers distanciels vont être mis sur pied, 3 autres seront proposés aux entreprises. Un site internet dédié est en ligne, un numéro vert est également en place: le 0800.100.267. La restitution des travaux se fera au mois de septembre.