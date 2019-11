EuropaCity c'est fini : Emmanuel Macron a décidé d'abandonner le projet

Gonesse, France

Le projet EuropaCity est mort dans l’œuf. L'Elysée a décidé d'abandonné le projet. L'annonce va avoir lieu jeudi après-midi, à l'occasion d'un Conseil de défense écologique.

Le président de la République estime que ce mégacomplexe de loisirs et de commerces à Gonesse (Val-d'Oise) "ne correspond plus aux aspirations de nos concitoyens", indique l'Elysée.

Jugé "daté et dépassé" par le chef de l'Etat, l'Elysée précise que le Président "réfléchit à un projet alternatif plus vaste que le triangle de Gonesse". Le projet souhaité par le chef de l'Etat "sera plus mixte, plus moderne, sans créer un pôle démesuré de consommation, de loisirs et d'objets". Il a confié "la mission à Francis Rol-Tanguy, ancien directeur de l'Atelier parisien d'urbanisme, de travailler avec les élus à l'élaboration d'un nouveau projet".

EuropaCity qui devait voir le jour en 2027 était un projet très controversé. Situé entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle, son coût avait été estimé à 3,1 milliards d'euros.

Depuis l'annonce de ce projet d'une envergure inégalée en Ile-de-France, des élus locaux, des agriculteurs et de multiples associations dénonçaient la perte de terres agricoles, les atteintes à l'environnement et les perspectives économiques incertaines.