Evaluez le potentiel solaire de votre toiture grâce au cadastre de la Métropole de Montpellier

Le cadastre solaire est une cartographie à grande échelle du potentiel solaire d’un territoire. Il indique le rayonnement solaire sur l’ensemble des bâtiments et permet ainsi de connaître la rentabilité énergétique et économique de la pose de panneaux photovoltaïques.

Cet outil gratuit est simple d’utilisation. Il vient d'être lancé par la Métropole de Montpellier. Chacun peut se rendre sur ce site : il suffit ensuite de renseigner une adresse ou de cliquer sur un bâtiment puis cliquer sur « Accéder ». Une fois la sélection confirmée, l’outil permet d’estimer la production électrique, l’économie réalisée et le temps de retour sur investissement notamment.

Montpellier est la 2e ville de France en nombre de jours d'ensoleillement par an (147.7) après Ajaccio (156.5) et devant Toulouse (83.7), Lyon (81.05) et Nantes (57.6)

La Métropole de Montpellier souhaite ainsi encourager les habitants à se lancer dans les énergies renouvelables. Une politique qu'elle s’applique à elle-même : 16 sites métropolitains sont équipés d’installations photovoltaïques et 4 sites sont en chantier ou en projet dont 2 seront mis en service en 2023.

La production d’électricité photovoltaïque de ces installations est de 2,5 GWh par an soit 15% de la consommation électrique de tous les bâtiments métropolitains.