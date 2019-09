Eveer’hy’pôle : la société albigeoise qui permet à l’hydrogène de passer à la vitesse supérieure en Occitanie

En juin 2018, l’écologiste Nicolas Hulot lançait un plan hydrogène pour "faire de la France un leader mondial de cette technologie". L'hydrogène une énergie du futur. On y travaille à Albi, dans la star-up Eveer'Hi'Pôle, pour être en cohérence avec les ambitions de la France et de la Région.

Albi, France

La SEM ( société d’économie mixte ) Eveer’hy’pôle, créé il y a 10 ans, accompagne en ce moment une grande partie des projets lancés par la Région Occitanie dans le cadre de son plan hydrogène vert. Un plan lancé en mai et doté de 150 millions d'euros pour la période 2019-2030. Il comprend des mesures tournées vers l'accompagnement et l'incitation à investir. S’il fonctionne, l'Occitanie devrait compter d'ici 2030 deux usines de production, 55 stations de production et distribution, 10 électrolyseurs et la mise en service de 3 250 véhicules hydrogènes.

Reportage à Eveer'Hi'Pôle : Sandrine Morin Copier

Hyport et TER

Parmi les projets auxquels participe Eveer’hy’pôle : le projet Hyport. Une initiative qui consiste à produire à Toulouse-Blagnac, puis à y distribuer, de l'hydrogène vert à une grande partie des véhicules ( 5 bus, 80 taxis et 50 utilitaires au moins) qui circulent sur la plateforme aéroportuaire.

La société albigeoise a aussi été sollicitée pour plancher sur le projet qui consiste à faire fonctionner 3 rames TER à l’hydrogène. Il faut dire que la société a une expertise sur le sujet. C’est elle qui a implanté la première station publique d’hydrogène de France à Albi. C’est elle qui a conçu et testé les Kangoo à hydrogène de La Poste. Et c’est elle qui a participé à l’homologation des premiers bus à hydrogène de France avec le constructeur : la Safra.

Hydrogène Vert

L’enjeu maintenant c’est de passer à la vitesse supérieure en travaillant notamment avec le bon hydrogène. Pas celui fourni par les énergies fossiles ( 95% utilisé actuellement en France) mais celui produit grâce aux énergies vertes : éoliennes, énergie solaire, centrale hydroélectrique. Pour le moment en Occitanie, il n’y a pas de fournisseur. C’est pour cela qu’Eveer'Hi'Pôle participe activement à une expérience lancée sur une centrale hydroélectrique basée près de Pamiers.