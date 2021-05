Éventrée début 2020, la digue de Langrune-sur-Mer s'est bien relevée

Le 13 février 2020, une partie de la digue de Langrune-sur-Mer avait rompu, à cause de de l'effet combiné des tempêtes et des grandes marées. Plus d'un an plus tard; les travaux ont porté leur fruit. L'édifice a bien résisté à l'hiver.

Les grandes marées de cette fin mai ne font pas peur à Langrune-sur-Mer. Le temps est plutôt calme et sa digue est renforcée. Pourtant, il y a un peu plus d'un an, l'enchaînement des tempêtes, combiné aux forts coefficients de marée, avaient provoqué de gros dégâts sur la structure.

"Pas trop de casse" dit le tweet ci-dessus. En apparence seulement. Le maire de Langrune, Jean-Luc Guingouain, explique ce qui se jouait sous la basse digue, en première ligne face aux vagues : _"L'eau était passée sous le mur. Une trentaine de mètres de basse digue avait été fragilisée._" En "rebondissant" contre le mur, les vagues creusent en fait le pied de la digue. Le 13 février 2020, l'ouvrage avait fini par céder.

Visuellement, on distingue clairement la jonction entre l'ancien revêtement et le nouveau. © Radio France - Esteban Pinel

Au printemps, l'an passé, des travaux ont été rapidement réalisés, pour un montant de plus de 50 000 €, payé conjointement par la communauté de communes et le Département. De quoi renforcer la digue, détaille l'édile :

Le système a été renforcé. Il y a un enrochement compact, avec une dalle de béton coulée dessus.

Le mur s'enfonce désormais plus profondément et a bien résisté à l'hiver et son gros temps, ainsi qu'aux grandes marées. L'édifice est surveillé et des interventions sont diligentées à la moindre petite faille. "On reste sous surveillance", assure le maire. L'entretien permanent des lieux devrait permettre d'éviter un nouvel effondrement même si la force de la mer réserve bien des surprises...