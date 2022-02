Evolis 23 recycle vos sapins de Noël en broyat pour compost

C'est la huitième année qu'Evolis 23 mène l'opération "Broyage des Sapins de Noël". Une action qui a pour but de réduire les déchets verts à la source. Au total, 26 communes se sont portées volontaires pour récupérer les sapins et attendent désormais le passage de la broyeuse.

En décembre, il trône au milieu du salon et en février le sapin de Noël passe au broyeur. Evolis 23 sillonne les 26 communes participant à l'opération "Broyage des Sapins de Noël". Pour y participer, les mairies devaient répondre à l'appel de la société de gestion des déchets, les sapins broyés sont ensuite laissés à la commune pour nourrir leurs composteurs municipaux, soit récupérés pour le distribuer dans les villes en demande.

Cela fait 8 ans que l'opération est en place, et elle fonctionne de mieux en mieux. Selon Patrick Rougeot, maire de Saint-Léger-le-Guérértois et président d'Evolis 23, c'est une habitude que les Creusois ont commencé à prendre. Près de 700 arbres ont été collectés cette année, ce qui permettra d'obtenir plus de 400 kg de broyat (selon une première estimation).

Désengorger les déchetteries

Avant de passer les sapins au broyeur, il faut trier :

"Certaines personnes oublient des décorations, mais comme c'est du plastique, cela ne se composte pas, explique Cinthia Zambrano-Bastard est animatrice prévention à Evolis 23, et là, cette bûche qui tient l'arbre, elle est beaucoup trop grosse pour le broyeur. Il va falloir la passer dans une machine plus performante ou bien lui trouver une autre utilisation".

Le broyeur va faire le tour des 26 communes participants à l'opération "Broyage des sapins de Noël". © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Une action lancée pour réduire le nombre de déchets végétaux dans les déchetteries, mais qui permet aussi de limiter les déplacements multiples des particuliers et ainsi réduire les émissions de dioxyde de carbone.