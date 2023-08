Exercice anti-crue ce mardi à Avignon, les "batardeaux" sont de sortie

Dès ce matin 5h30, Avignon sort les "batardeaux'. Ce sont ces planches de bois ou d'aluminium servant à contenir les inondations en cas de crue du Rhône. Un exercice est organisé par la mairie d'Avignon et seule la porte Saint-Joseph, côté fleuve, sera barricadée jusqu'à 13h30. En attendant il faudra emprunter la porte Saint-Lazare.

2002 et 2003 : des crues historiques

Ces "batardeaux" n'ont rien de spécial, le but est de les tester. Mais ils rappelleront aux Avignonnais et Vauclusiens de bien mauvais souvenirs : les crues centennales de 2002 et 2003. Car oui, les crues centennales peuvent arriver deux années de suite : "centennale" ne signifie pas qu'elles ont lieu tous les ans, mais que tous les ans il y a une chance sur cent d'avoir une crue de cette ampleur. A l'époque, l'eau avait envahi la plaine de Lapalud, détruit les cultures de la Barthelasse et frappé aux portes d'Avignon.