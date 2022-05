Exercice de sécurité à grande échelle à la centrale nucléaire de Cattenom

Comme tous les cinq ans, les autorités mosellanes et EDF organisent un grand exercice de sécurité nucléaire et civile, ce mercredi et ce jeudi. La population ne va pas y participer : il s'agit de voir comment les différents acteurs se coordonnent dans leurs réactions et leurs prises de décisions.

Le dernier de cette ampleur remonte à 2017. La centrale nucléaire de Cattenom sera au cœur d'un grand exercice de sécurité nucléaire et civile, ces mercredi 11 et jeudi 12 mai. EDF, les services de l'Etat, les organismes qui gèrent le nucléaire en France (l'Autorité de Sûreté Nucléaire, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, ou le Commissariat à l'Energie Atomique) et plusieurs communes des environs vont tester leur réactivité face à un incident grave à la centrale. Plusieurs centaines de personnes sont mobilisées. Il y a une vingtaine d'exercices de ce genre en France chaque année, un tous les cinq ans à Cattenom.

Scénario inconnu à l'avance

On ne connait pas encore le scénario catastrophe : l'objectif est justement de voir comment les différentes autorités réagissent face à l'imprévu. Notamment comment EDF maîtrise et résout l'incident en interne, comment elle communique avec les pouvoirs publics. "Ce sont 80 agents de la centrale de Cattenom qui seront mobilisés", explique Jérôme Le Saint, le directeur de la centrale.

Il faut vérifier que nous savons toujours faire - Laurent Touvet, préfet de la Moselle

De leur côté, les autorités vont devoir gérer les conséquences : parmi les questions qui vont se poser ce mercredi, faut-il donner l'ordre de prendre des pastilles d'iode ? Confiner les écoles ? Restreindre la circulation ? Ce jeudi, au 2ème jour de l'exercice, les services de l'Etat devront coordonner l'évacuation (fictive) des habitants du périmètre autour de la centrale vers Metz, la grande ville la plus proche qui possède toutes les infrastructures nécessaires. "On a toujours besoin de s'entrainer, comme un sportif ou un artiste", explique le préfet de la Moselle, Laurent Touvet. "Et puis il y a des gens qui n'ont pas toujours vécu ici, des maires nouvellement installés."

Pas de mobilisation demandée à la population

La population ne participera pas à l'exercice : "Cela pourrait se faire à une moindre échelle, mais là, cela engendrerait de grosses perturbations, comme quitter son domicile", détaille Laurent Touvet. Les habitants ne verront donc rien ou pas grand chose, et aucun moyen ne sera déployé sur place. Mais des étudiants de l'IRA, l'Institut Régional d'Administration de Metz, simuleront des appels d'habitants. Nos voisins de Sarre, de Rhénanie Palatinat et du Luxembourg participeront également à l'exercice, avec la présence d'un officier de liaison. Des journalistes interviendront aussi, pour que les autorités gèrent la pression médiatique en cas d'incident majeur.

En 2019, le périmètre de sécurité autour de la centrale a été étendu de 10 à 20 kilomètres : il y a donc 112 communes concernées par cet exercice. Seulement 16, au dernier décompte, ont répondu à l'appel et vont participer activement. Elles ont pourtant un rôle essentiel à jouer dans la coordination des secours et la protection des populations en cas d'incident nucléaire. Le maire de Cattenom, Bernard Zenner, le sait bien : la centrale est sur le périmètre de sa commune, mais il a aussi travaillé dans le nucléaire toute sa carrière. "Il n'y a d'ailleurs pas que le risque nucléaire : on l'a vu avec Lubrizol à Rouen, AZF à Toulouse. On a des plans de secours communaux, mais peu d'habitants les connaissent. C'est notre rôle de maire de faire ce travail de pédagogie".