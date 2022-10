Exercice de sécurité civile dans une entreprise Seveso du sud-est de Toulouse ce mardi

L'exercice débutera ce mardi 25 octobre à 9h, il est destiné à tester le Plan particulier d’intervention (PPI) de l’entreprise Gaches Chimie à Escalaquens, classée Seveso seuil haut. La sirène du site devrait résonner entre 9h et 9h30 mais elle ne sonnera pas pour signaler la fin d’exercice.

Dans le cadre de l’exercice, la population est invitée à ne pas réagir. Mais en situation réelle, il faudrait se confiner dans le bâtiment le plus proche.

Le site Gaches Chimie se situe à proximité immédiate de la gare SNCF d'Escalquens et de la voie ferrée entre Toulouse et Villefranche-de-Lauragais. Spécialisée dans la production et la distribution de produits chimiques à usages industriels, la société familiale toulousaine s'était aussi démarquée pendant la crise Covid en fabriquant du gel hydroalcoolique.

Une petite dizaine de sites sont classés Seveso seuil haut en Haute-Garonne comme l'usine de cellulose (Fibre Excellence) de Saint-Gaudens, les sites pétroliers de Total-Lespinasse et Esso-Fondeyre, Ariane Group à Empalot ou encore les deux usines BASF et Antargaz de Boussens, dans le Comminges.

L'usine Lubrizol de Rouen, tristement célèbre pour son incendie en septembre 2019 , est aussi un site Seveso seuil haut.