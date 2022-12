Exercice nucléaire : au coeur d'un collège confiné

C'est un exercice de sécurité civile qui a débuté mardi 13 décembre au matin autour de Flamanville. Son objectif est de tester l'organisation des différents services de l'Etat et des collectivités pour limiter l'impact d'un accident nucléaire dans une centrale, et protéger la population dans un rayon de 20 kilomètres en mettant en oeuvre le Plan particulier d'intervention et le Plan particulier de mise en sûreté.

ⓘ Publicité

Le scénario prévu ce mardi était le suivant : l'apparition d'une fuite dans le circuit primaire du réacteur numéro 2 de la centrale de Flamanville, avec comme conséquence directe, la montée en pression du bâtiment réacteur et la nécessité pour les équipes de la centrale d'agir pour refroidir le réacteur et limiter la pression. En cas d'échec, la seule solution serait, en cas d'accident réel, de faire baisser la pression en laissant s'échapper dans l'atmosphère et dans l'environnement une partie de la vapeur radioactive. D'où la nécessité, parallèlement, de mettre la population à l'abri.

A l'occasion de l'exercice, le dispositif FR-Alert qui permet de transmettre un message d'alerte à la population directement sur les téléphones portables a été testé dans un rayon de 2 kilomètres autour de la centrale. Par ailleurs, 118 établissements scolaires ont joué le jeu, en mettant en oeuvre leur protocole de confinement des élèves et du personnel après avoir été alertés.

Deux zones de confinement, pour attendre que ça se passe...

C'est ainsi qu'une sirène suivie d'un message ordonnant au personnel et aux élèves de se mettre l'abri a retenti sur les coups de 10h10 ce mardi au sein du collège Le Castillon, au coeur du bourg des Pieux. Dans les secondes qui suivent les élèves guidés par les professeurs s'orientent vers deux zones dites de "confinement", identifiées par l'administration de l'établissement. "Il s'agit de zones suffisamment vastes pour accueillir nos 400 élèves et les 50 personnels du collège, avec des fenêtres étanches, des toilettes et un point d'eau car le confinement peu durer un certain temps", souligne le principal.

L'alerte retentit : les collégiens se dirigent vers les zones de confinement. © Radio France - Benoît Martin

Au collège Le Castillon, l'une de ces zones, c'est le réfectoire de la cantine. Les enfants l'envahissent et tandis que l'on procède à leur comptage pour s'assurer qu'ils sont tous à l'abri, ils reprennent pour certains les exercices commencés quelques minutes plus tôt en cours de mathématiques, ou sont invités à dessiner par leurs enseignants.

Dans le cadre de l'exercice, le confinement sera levé au bout d'une demi-heure. Mais en cas d'accident réel, cela peut durer plusieurs heures pendant lesquels il faut éventuellement mettre en place un système de ravitaillement. Des dispositions prévues par les services de l'Etat, mais pas testées à l'occasion de cet exercice.