Expérimentation de deux hydroliennes au fond Golfe du Morbihan, le courant ne passe pas

Une enquête publique devait être lancée cet été sur le projet d’installation de deux hydroliennes par plus de 20 mètres de fond, dans le Golfe du Mobihan. Finalement, elle est repoussée, le dossier étant en instruction au Ministère de la Transition Écologique (à la CGEDD).

Ce projet prévoit l’immersion de deux immenses machines de 14 mètres de haut, 16 mètres de large et 360 tonnes, entre la Pointe du Monteno (Arzon) et l’Ile longue, fin 2022 – début 2023.

C’est valable, on y va. Ce n’est pas valable, on laisse tomber

L’objectif pour la société qui porte le projet, Morbihan Hydro Énergies (détenue à parts quasi égales entre l’entreprise de Quimper Sabella et Morbihan Énergies), est de tester pendant trois ans, ces deux hydroliennes alimentées par le courant de la Jument, le deuxième plus puissant d’Europe, pouvant atteindre 9 nœuds (16,5 km/h). Une source d’énergie, "durable, prédictible, inépuisable et non polluante", selon les porteurs de projet. L’un d’eux, Jo Brohan, le Président de Morbihan Énergies, demande simplement de pouvoir tenter l’expérience. Il estime qu’avec les marées, il y a une capacité de production qui existe, certes, moins importante qu'avec les éoliennes, mais il ne se voit pas non plus "proposer l’implantation d’éoliennes dans le Golfe". "Faisons le test de 2-3 ans. C’est valable, on y va. Ce n’est pas valable, on laisse tomber".

L'un des deux hydroliennes qui pourraient être testées d'ici début 2023 dans le courant de la Jument - Morbihan Hydro Energies

Pêcheurs et conchyliculteurs plutôt favorables

La Fédération Conchylicole voit même ce projet "d'un bon œil". Attentif aux éventuelles conséquences, le Comité Régional de la Conchyliculture a engagé une étude d'impact sur les parcs ostréicoles avoisinants. Mais le porte-parole de la Fédération Conchylicole explique, "ne pas craindre d'impact important".

De son côté, le Comité des Pêches du Morbihan se dit "conscient des enjeux énergétiques" et donc "ne s'oppose pas par principe aux expérimentations". D’autant que l'implantation des deux hydroliennes est prévue dans un secteur où il n'y a pas d'activité de pêche et donc "pas d'impact direct". Cependant explique Olivier Le Nezet, Président du CDPMEM 56, "les modifications environnementales engendrées par l'implantation de ce type de machines peut perturber le milieu, les ressources halieutique et donc la pêche". C’est pourquoi le Comité des pêches a demandé à faire partie des instances de suivi et à "être concerté".

Lieu d'implantation (en rouge) entre le Pointe de Monteno (Arzon) et l'Île Longue, dans le deuxième plus puissant courant d’Europe - Morbihan Hydro Energies

Pêcheurs particuliers et plaisanciers opposés

Chez les plaisanciers de l'Union des associations de Navigateurs du Morbihan, leur président ne se dit pas opposé au principe des hydroliennes, d’autant qu’elles ne vont pas "gêner la circulation des bateaux". Mais, "en accepter deux aujourd’hui c’est en accepter 20-40-50 demain". Ce qui gêne le plus Christophe Roumagnac, c’est le lieu d’implantation. Un chenal où "_passe tout le monde marin__". C_es hydroliennes, selon lui, devraient donc perturber "la biodiversité et l’ensemble de l’écosystème" du Golfe.

Mêmes arguments pour le collectif des Moniteurs-guides de pêche du Morbihan, aussi opposé au projet, expliquant que "la zone est située dans le passage du courant principal du golfe, autoroute d’accès de plusieurs espèces de poissons".

Les plus actifs et virulents contre ce projet sont les adhérents de l'association des pêcheurs du Golfe du Morbihan, qui rassemblent plus de 4.000 membres sur Facebook et qui ont lancé une pétition qui vise 10.000 signatures. Au-delà de l’impact environnemental, leur président estime que "les hydroliennes, ça ne marche pas". Citant les résultats de tests, au large d’Ouessant, au Canada ou en Rivière d’Etel. "La vingtaine d’hydroliennes prévue à l’entrée du Golfe, seront toujours plus faibles qu’une seule éolienne", affirme Bertrand Fenart. Et de craindre un envasement au fond du Golfe, car "1% d’énergie en moins, c’est peut-être 50% de vase en plus à Séné". Il parle d’un projet "qui n’a pour but que de consommer des fonds européens". 65% du projet étant financé par le FEDER (fond européen de développement régional).