Exploiter une mine de lithium en Lozère ? C'est non, répond catégoriquement le maire de Rimeize

Une mine de lithium exploitée en Lozère ? Pourquoi pas, répond Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. "Il faut rapatrier une partie de notre production, produire ici", explique-t-il ce mardi matin sur franceinfo, après l'annonce d'Emmanuel Macron lundi du lancement d'un inventaire des ressources minières (cobalt, lithium et hydrogène naturel) partout en France. Invité de France Info, il a expliqué qu'il fallait arrêter d'importer du lithium, nécessaire à la construction des batteries électriques mais plutôt l'extraire en France. Pourquoi pas en Lozère qui en possède dans son sol.

De 1920 à 1960, une mine de lithium avait déjà été exploitée sur le site de la Chaumette à Rimeize, une commune de 600 habitants située au sud de Saint-Chely-d'Apcher. Un site qui apparait sur l'inventaire du BRGM (bureau de ressources géologiques et minières) réalisé en 2018. Thomas Pignide, le maire de Rimeize, s'oppose catégoriquement à sa possible réouverture.

Interrogé sur le fait de devoir expliquer aux habitants de ce département qu'une mine ouvrira à côté de chez eux, Christophe Béchu estime qu'il faut "de la cohérence. On ne peut pas à la fois expliquer qu'on a besoin de lithium pour faire tourner des batteries électriques et de l'autre, dire, moi je veux bien du lithium, à condition qu'il vienne de Chine, qu'il vienne d'Afrique et qu'il ne soit pas près de chez nous".

Le site a depuis été réhabilité. Pas question de le rouvrir pour le maire, Thomas Pignide.

Le maire espère que Dominique Faure, la ministre chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité. se fera la porte-parole de la commune auprès de Christophe Béchu. Il y a quelques mois, après un week-end en privé, elle s'était en effet déclarée ravie de son séjour "dans un environnement préservé et vierge".