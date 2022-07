Explosifs stockés sur le site des Ballastières à Toulouse, la dépollution démarrera en 2024

La Préfecture d'Occitanie et de Haute-Garonne vient d'annoncer que la dépollution du site des Ballastières à Toulouse démarrera en 2024. Cela fait plus d'un siècle que 5.000 tonnes d'explosif, type nitrocellulose, datant de la 1ère guerre mondiale, y sont enfouies.

Le chantier du site des Ballastières au sud de Toulouse est-il enfin sur le point d'être lancé? La Préfecture d'Occitanie et de Haute-Garonne a annoncé, mardi 12 juillet, que le début des travaux est espéré pour 2024, dans deux ans donc. Depuis l'an dernier, des études ont été lancées pour dépolluer ce site contrôlé par le ministère des Armées, voisin de l'ancienne usine AZF.

Il faut dire que le chantier est colossal : il consiste à vider 4 ballastières, comprenez quatre étangs, dans lesquels ont été stockés 5.000 tonnes d'explosifs, type nitrocellulose, datant de la 1ère guerre mondiale. Problème, les autorités ne savent toujours pas comment extraire ces matières dangereuses, tout en préservant ce site classé en zone naturelle.

L'Etat compte s'appuyer sur des entreprises privées

Pour cela, un appel à manifestation a été lancé par l'Etat. Trois marchés d'essai ont été ouverts. Il faut savoir que la nitrocellulose n’explose pas à l’air libre. Elle n'est pas soluble dans l’eau. Mais les poudres deviennent dangereuses quand elles chauffent et dégagent des gaz toxiques. La ballastière numéro 1 se trouve au pied du nouveau téléphérique de Toulouse. Et l'Oncopole est à quelques centaines de mètres seulement.

Dix entreprises ont déjà répondu à l'appel. Certaines sont basées en France contre l'entreprise Géomines installée à Toulon, et qui a déjà travaillé à la dépollution du site de la Cartoucherie. L'enjeu c'est aussi le prix car personne ne veut payer. Difficile d'ailleurs d'avoir une estimation de ce projet pharaonique auprès des spécialistes interrogés. En revanche, tout le monde s'accorde à dire que la chantier durera plusieurs années.

L'attente interminable des voisins des Ballastières

Michel Massou est l'ancien secrétaire général du comité de quartier Croix-de-Pierre. Il habite à cinq cents mètres. "On se bat depuis 2000. Pour savoir comment dépolluer, c'est très compliqué et donc ça va durer des années. Je commence à prendre de l'âge. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas résolu le problème. Pourtant, on y a cru. Mais qui va payer? l'Etat ne veut pas. Les collectivités territoriales vont se faire tirer par la manche. Personne ne veut vraiment s'en occuper tant que ce n'est pas une urgence immédiate."

Jérome Favrel, lui, est le président du comité de ce quartier Croix-de-Pierre, rive gauche, qui va du pont Saint-Michel à la rocade (10.000 habitants). Il salue les avancées du dossier. "C'est plutôt une bonne nouvelle." Mais, pour lui, le réchauffement climatique et la canicule actuelle font partie des raisons qui accentuent la nécessité de traiter le problème.

"La sécheresse, on sait que ça peut avoir des impacts directs sur les ballastière puisque les produits qui s'y trouvent sont et deviennent explosifs ou du moins brûlent une fois qu'ils sont hors de l'eau. On n'est pas inquiets au jour le jour. Mais plus de l'oubli général, le manque d'attention qui fait qu'on pourrait avoir un phénomène dangereux." Du côté de la Préfecture, on ne souhaite pas en dire d'avantage à ce stade.

La prochaine réunion entre les acteurs du dossier est prévue à l'automne.