Avec l'explosion des prix de l'énergie et les aides gouvernementales, les ventes de poêles à granulés et à bûches s'envolent. C'est le rush chez les installateurs mais aussi chez les vendeurs de ce combustible vert.

Explosion des prix du gaz et de l'électricité : la ruée sur les pellets et les bûches dans le Valenciennois

Henri réfléchissait depuis un petit moment à l'installation d'un poêle pour des raisons écologiques, et l'explosion de la facture de gaz a accéléré son choix. Mais le Valenciennois ne fera pas beaucoup d'économies cette année, car son poêle n'arrivera qu'en mars, car forcément avec cette forte demande, les délais s'allongent un peu.

Des économies importantes assure Thibaut Cuenin, gérant de Home Eco à Valenciennes et Marquette lez Lille qui a vu ses ventes augmenter de 30% en un an

En moyenne vous consommez entre 1 tonne et 2 tonnes par an, pour 1 tonne et demi, ça fait 450 euros à l'année, quand vous mettez ça en parallèle d'une facture de gaz ou d'électricité pour une maison, on a forcément des économies

Des prix qui s'envolent, plus de 30 euros sur une tonne de pellets en quelques mois

A l'autre bout de la chaîne à Lecelles, les 7 salariés de la société De Sloovere qui livrent des granulés de bois et du bois de chauffage n'arrêtent pas non plus depuis des mois assure Julien De Sloovere le gérant

On a toujours un temps mort dans notre métier, l'été personne ne pense au chauffage, on tourne au ralenti, cette année exceptionnellement depuis le mois de juillet on a tourné tout l'été avec des volumes plus importants, on a travaillé à fond jusqu'à maintenant

Et les prix s'envolent depuis cet été, déjà plus de 30 euros sur une tonne de pellets, 10 euros sur un stère de bois de chauffage, du bois qui est déjà en rupture de stock regrette le gérant "pour avoir du bois à l'heure actuelle, c'est la croix et la bannière !".

Julien De Sloovere qui s'inquiète aussi des conséquences de cette explosion de la demande sur la gestion des forêts et sur l'importation de bois.

c'est bien de passer au vert, mais il faut le faire de façon raisonnée ! On est quand même sur une matière vivante qui à la base doit pousser. Il faut pas arriver sur des volumes qui vont être tellement importants qu'on arrivera pas à trouver la matière première

Le gérant qui explique que face à la demande de plus en plus de sociétés font appel à du bois venu des pays de Pologne, de Russie, ce qui augmente les prix et augmente l'empreinte carbone.