Les Jardins de l'Engrenage expulsés à Dijon

Les militants qui occupent le terrain avenue de Langres à Dijon se préparaient à l'expulsion : c'est chose faite ce mardi matin, puisque les forces de l'ordre sont arrivées sur les Jardins de l'Engrenage avec un huissier et le promoteur immobilier.

Il y a une quinzaine de camions de police sur les lieux. La circulation sur l'avenue de Langres est en partie coupée. Au même moment, les militants qui se sont installés sur le site depuis plus d'un an pour protester contre un futur projet immobilier font savoir dans un communiqué qu'ils ne comptent pas partir et demandent au maire de Dijon et au promoteur d'abandonner voire de modifier le futur projet.

Les forces de l'ordre bloquent la circulation sur l'avenue de Langres © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette expulsion a été décidée par la Cour d'appel de Dijon le 29 juin dernier.

"Refusant de quitter le site, les jardiniers militants ont choisi d’opposer une résistance non-violente à cette attaque contre la nature décidée par une justice aux ordres.", explique le collectif de l'Engrenage dans un communiqué auquel répond la préfecture de la Côte-d'Or. "L'évacuation du terrain occupé illégalement avenue de Langres a été poursuivie par les forces de l'ordre, en application de l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon, ordonnant l'évacuation sans délai de la maison située sur la parcelle de terrain."