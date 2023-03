Extension d'une carrière Lafarge dans le Sud-Mayenne : un gâchis écologique ?

Dans le Sud-Mayenne, les élus du Pays de Château-Gontier et des associations de protection de l'environnement sont agacés et même inquiets. Fin janvier, 48h avant sa mutation en Guadeloupe, le préfet Xavier Lefort a signé l'autorisation d'extension de la carrière Lafarge située à cheval sur Château-Gontier-sur-Mayenne et Marigné-Peuton. Lafarge souhaite étendre sa carrière de sable sur près de 50 hectares, ce qui impliquerait la suppression de 28 hectares de zones humides et de forêts. Du coup, l'extension de la carrière fait grand débat aux alentours du site.

Raymond habite à quelques mètres du terrain convoité par Lafarge, dans une longère. Ce riverain bénéficie des zones humides. "Il y a très longtemps ici, il y avait un bras de mer. Aujourd'hui, j'ai donc de l'eau à très faible profondeur. Moi, je n'ai pas l'eau de la ville, je n'ai que l'eau de mon puits" explique le retraité.

Voir disparaître 28 hectares de zones humides, alors que la sécheresse s'intensifie, lui paraît impossible. Mais une voisine, de l'autre côté de la route, est bien plus ouverte au projet. "Les zones humides se recréeront. La nature reprend toujours ses droits, ailleurs, à côté, pas très loin" croit-elle savoir.

Peu de compensations prévues

En réalité, cet argument est faux. Dans l'arrêté préfectoral que France Bleu a consulté, Lafarge prévoit de replanter 19 hectares compensatoires près du bois de Coudray, à quelques centaines de mètres. On est bien loin des 28 hectares qui disparaîtraient. "On ne peut pas compenser la suppression d'un bois qui a une centaine d'années avec de l'eau aux pieds. Et c'est sans compter les pertes d'eau qu'il y aura pour la nappe phréatique et tout ce qui va suivre" clame Jean-Paul Beillard, référent "carrières" à la Fédération de l'environnement de la Mayenne.

Une future réserve d'eau potable dans la zone convoitée

La Fédération de l'environnement déposera bientôt un recours gracieux à la préfecture. Une procédure qui oblige l'État à revoir les contours du projet. La communauté de communes du Pays de Château-Gontier va faire de même. "Dans la zone où Lafarge veut s'agrandir, on a un volume d'eau qui serait une capacité de réserve naturelle dans les 15 ou 20 années qui arrivent, pour la production d'eau potable si on a d'éventuelles difficultés d'étiage sur la rivière de la Mayenne, là où aujourd'hui, on puise cette eau", abonde Philippe Henry, le président de la communauté de communes. Ce qui paraît aberrant pour les élus, c'est que l'arrêté de la préfecture ne se base que sur le rapport d'experts missionnés par le cimentier lui-même. Le bien-fondé" d'un tel projet peut être remis en cause.

Des espèces animales menacées

44 espèces animales protégées vivent dans le secteur. Elles sont donc menacées. L'arrêté préfectoral indique qu'il y a "un intérêt économique" à l'extension de la carrière. En réalité, seulement trois postes supplémentaires seraient créés chez Lafarge. On se moque du monde pour Roger Godefroy, administrateur de la fédération de l'environnement. "Cela ne justifie pas la décision de détruire des espèces et les zones humides et boisées. Si c'était une carrière de marbre blanc, qui est un gisement très rare, il faudrait là regarder ce dossier différemment" explique le spécialiste.

Une fois les recours déposés, la nouvelle préfète de la Mayenne Marie-Aimée Gaspari devra reprendre ce dossier assez brûlant laissé par son prédécesseur. Les élus et les associations vont solliciter un rendez-vous.