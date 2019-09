Extension du golf de Villerest (Loire) : projet climaticide ou oppotunité pour le territoire ?

Villerest, France

Opération coup de poing ce vendredi de militants écologistes : ils ont occupé pendant 4 heures les locaux de Roannais Agglomération avant d'être délogés par les forces de l'ordre. L'agglo coupable selon eux de soutenir un projet qu'ils jugent "climaticide" : l'extension du Golf de Villerest. Un passage de 9 à 18 trous qui va faire passer ce lieu dans une autre dimension. Ils s'offusquent de voir plusieurs hectares de nature passer sous propriété privée, cédés par la mairie de Villerest et Roannais Agglomération et n'acceptent pas non plus la construction d'une conduite forcée de plus de 3 kilomètres qui puisera l'eau de la Loire directement dans le lac de Villerest pour arroser les pelouses du golf. Conduite financée en partie par l'agglomération dont le débit sera "une goutte d'eau dans une piscine olympique" pour Yves Nicolin, président de Roannais Agglomération.

"A l'heure où chaque arbre compte..."

C'est un projet "climaticide" insiste Amandine du groupement écolo Action Non Violente Cop 21 Roannais qui a organisé l'occupation des bureaux de l'agglomération : "deux hectares de forêt, avec des capricornes protégés, avec peut-être des chauve-souris, à l'heure où chaque arbre compte... A l'heure où chaque goutte d'eau compte on fait une conduite forcée. Quitte à ce qu'elle serve aussi aux agriculteurs, autant qu'elle ne serve qu'aux agriculteurs. Les terres cultivables on en aura peut-être besoin et on sera content qu'il n'y ait pas de golf dessus. C'est peut-être dérisoire, c'est peut-être un petit projet mais tous les projets climaticides doivent s'arrêter."

Une position que tient pas Yves Nicolin. Pour lui c'est un bon projet, porté par le privé, par des investisseurs roannais, et mené en accord avec les réglementations. "Il a passé tous les nombreux obstacles administratifs pour prouver à l'administration qu'il n'y a pas d'atteinte à l'environnement et que rien n'est irréversible. C'est un beau projet qui permettra de satisfaire les habitués mais aussi d'avoir un pouvoir d'attraction régional." Même son de cloche du côté des porteurs de projet. Il est inattaquable pour Vincent Foraison, chargé de communication du golf : "Tous les éléments ont été positionnés en amont pour être dans les règles et que tout cela ait un sens autant économiquement qu'écologiquement. En terme de retours on compte sur les 5000 golfeurs de passage par an qui vont être drainés par le domaine. Cela aura une répercussion sur l'intégralité du territoire."

Les opposants à cette extension ont lancé une pétition qui cumule actuellement 2400 signatures