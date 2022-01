Extinction de l'éclairage public : La Rochelle passe à l'heure d'hiver

Encore du changement pour l'éclairage public de La Rochelle. A partir de la nuit du 2 au 3 janvier, on passe à l'heure d'hiver : les lampadaires sont éteints entre minuit et 5h du matin. Une heure de noir en plus qui va permettre d'économiser 9 tonnes de CO2 supplémentaires.

A La Rochelle, l'éclairage public passe à l'heure d'hiver, à partir de la nuit de dimanche à lundi. L'extinction des lampadaires aura désormais lieu entre minuit et 5h du matin. Une heure de noir en plus, puisque l'extinction s'opérait jusque là à partir d'1h du matin. Cela concerne l'essentiel des rues rochelaises à l'exception du centre-ville et des grands axes, qui eux restent éclairés toute la nuit. Pour la mairie, cette adaptation est liée à la faible fréquentation des rues la nuit, durant l'hiver. L'occasion aussi de faire des économies.

L'adjoint PS Christophe Bertaud, "maire de la nuit" de cette municipalité rochelaise, a sorti sa calculette. Avec ce passage à l'heure d'hiver des 13000 points lumineux de la ville, "ça va nous faire gagner 24.000 euros par an. Mais je préfère dire qu'on va réduire nos émissions de CO2 de 9 tonnes. Et c'est cohérent avec La Rochelle, territoire zéro carbone." Sachant que la facture a déjà baissé de 27% depuis l'introduction de cette extinction des feux, c'était en mai 2019.

"Conserver des chemins éclairés, pour ramener ceux qui sortent en centre-ville"

La mesure avait décidée en premier lieu au nom de la biodiversité. Pour respecter le rythme biologique des plantes et des animaux, perturbé par toute cette lumière. Quant aux humains, "il y a certains riverains qui ne se sentent pas en sécurité, qui aimeraient qu'on éclaire leur rue, concède l'élu rochelais. Mais c'est vraiment des cas isolés." La preuve, avance Christophe Bertaud : depuis six mois, les zones d'activités sont éteintes à leur tour la nuit, sans réaction notable.

La sécurité reste bel et bien une priorité, promet pourtant le "maire de la nuit" : "je reste très vigilant pour qu'on puisse conserver des chemins éclairés, qui permettent de ramener chez eux ceux qui sortent en centre-ville". Une priorité notamment pour la sécurité des étudiants, et particulièrement des étudiantes.

Villeneuve-les-Salines, "point noir"

Depuis le début, le centre-ville reste d'ailleurs complètement éclairé, même si ça ne se justifie pas forcément pour certaines rues, précise l'adjoint. En revanche, tout le quartier populaire de Villeneuve-les-Salines est privé d'éclairage au cœur de la nuit, et c'est un "point noir", concède Christophe Bertaud : "parce qu'on n'avait qu'un transformateur pour alimenter tout Villeneuve, et qu'on ne pouvait pas compartimenter. Ce sera résolu durant le premier trimestre 2022, ce qui nous permettra de laisser éclairée une piste cyclable qui chemine le long de la voie de bus."

La Rochelle avait déjà adapté son éclairage lors du couvre-feu, début 2021. Des modulations rendues possibles grâce au numérique et une technologie, LoRa, qui permet à La Rochelle d'actionner son éclairage à distance : "il y a un an et demie, pour modifier les horaires, on aurait été obligé d'aller reprogrammer tous les transformateurs un par un, et je crois qu'il y en a une centaine. Aujourd'hui, on le fait derrière un bureau sur un écran."

Prochaine mission de Christophe Bertaud, mieux se coordonner avec les communes limitrophes. A Aytré l'extinction des feux c'est entre minuit et six heures du matin. 23h à 6h durant l'hiver à Périgny. Pour ce qui est de La Rochelle, les horaires d'extinction de l'éclairage repasseront à 1h-5h fin mars, à l'occasion du retour à l'heure d'été.