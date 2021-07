Extinction de l'éclairage public la nuit à Canteleu : les habitants craignent l'insécurité

La décision était loin d'être une surprise puisqu'elle faisait partie du programme de l'équipe municipale lors des dernières élections, en 2020. Pourtant, la grogne monte chez les habitants de Canteleu, dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime), face à l'extinction de l'éclairage public la nuit entre minuit et cinq heures du matin.

Prise pour protéger l'environnement et la faune, la mesure permet également de faire des économies énergétiques et financières. "Face au dérèglement climatique, nous devons nous adapter mais qu'est-ce que ce serait comme changement si la forêt qui se trouve à deux mètres d'ici se mettait à brûler, si tous les ans les habitants de la rive à Canteleu sont inondés par la Seine ?", interroge la maire socialiste de la commune, Mélanie Boulanger. "Il est de la responsabilité des élus de faire en sorte qu'on agisse réellement pour limiter nos rejets de CO2", poursuit l'édile.

"Les voyous vont faire ce qu'ils veulent"

Les arguments sont nombreux mais de nombreux habitants craignent une hausse de l'insécurité. "On voit plus rien du tout, c'est l'obscurité totale et cela peut être dangereux", s'inquiète une Cantilienne. Un couple de retraités n'est pas très rassuré non plus, "_On peut se faire agresser en rentrant chez nous le soir_. Les voyous vont faire ce qu'ils veulent, il va y avoir des dégâts", prédisent-ils.

Des inquiétudes que comprend Mélanie Boulanger, qui tente de rassurer ses administrés : "Avant de prendre cette décision, nous nous sommes renseignés auprès des communes qui ont mis la mesure en place, auprès de la police et des pompiers et nulle part on a vu augmenter l'insécurité en raison de l'extinction de l'éclairage public", avance la maire.

Des économies d'énergie et financières

Financièrement, la mesure permettra de diviser la facture d'électricité par deux. L'éclairage de la commune coûtera désormais 50.000 euros par an et 44,5 tonnes d'émissions de CO2 seront évitées selon la municipalité.

La mairie a prévu d'organiser une réunion avec la police, les pompiers et les habitants en septembre afin de faire un premier bilan et adapter la mesure si nécessaire.

Canteleu n'est pas une pionnière puisque de nombreuses communes voisines ont déjà éteint leurs lumières la nuit, c'est notamment le cas de Malaunay, Bois-Guillaume, Bihorel ou encore Quevillon. Rouen travaille également sur l'extinction de son éclairage public.