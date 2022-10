Extinction Rebellion bloque l'entrée d'une agence BNP à Limoges pour dénoncer l'inaction climatique

Des activistes d'Extinction Rebellion habillés d'une combinaison blanche ont bloqué l'entrée de l'agence de la BNP Paribas, sur la place Jourdan, à Limoges, ce samedi 15 octobre. Ils ont utilisé du ruban noir et jaune pour délimiter une "scène de crime climatique". Une action coup de poing qui rappelle celle de juillet dernier dans les golfs de Limoges, où le mouvement avait planté des légumes afin de dénoncer l'arrosage des greens en période de sécheresse. Il y a quelques jours, Extinction Rebellion s'était attaqué aux panneaux de publicité lumineux dans le centre-ville.

Cette fois, l'action est plus spectaculaire, du faux pétrole (à base d'argile et de charbon), des faux billets et des fumigènes noirs ont été utilisés pour attirer l'attention. Cyril Vergne est activiste depuis 2021, avec l'association il souhaite dénoncer l'inaction des banques face au changement climatique, "BNP Paribas est la première banque française à financer les industries fossiles (pétrolière et gazière). La sécheresse de cet été est directement liée à l'accroissement des énergies fossiles et de leurs conséquences dans l'atmosphère". Pourtant, en 2021, toutes les banques françaises s'étaient engagées à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, mais le suivi des investissements prouve que ce n'est pas "le chemin qu'elles prennent".

Chaque centime d'euro donné par les banques, c'est un peu plus de réchauffement climatique et c'est donc un peu plus de souffrance pour nous et encore plus pour ceux qui viendront après nous. On veut seulement une planète habitable — Cyril Vergne, activiste à Extinction Rebellion

Il explique que si les banques freinent la transition énergétique c'est parce que celle-ci "se fera au détriment de la santé économique des banques". Selon lui, il existe une solution politique, mais "pour que les banques suivent, il faudrait que le gouvernement et la banque centrale européenne compensent les pertes économiques engendrées par la transition énergétique".