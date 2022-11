Extinction Rebellion manifestait ce samedi à l'aéroport de Tours

Une "vélorution", c'est le mot choisi pour cette mobilisation ce samedi après-midi. En vélo, le groupe d'une vingtaine de personnes s'est rendu à l'aéroport de Tours pour manifester contre les subventions versées par la région, le département et la métropole. L'action était nommée "au dessus des normales saisonnières".

Au départ de la cathédrale de Tours, le groupe a fait cinq kilomètres à vélo pour rejoindre l'aéroport. Marion, une militante qui décore son vélo d'un drapeau, trouve important de se mobiliser, "l'été, c'est devenu un enfer. Les hivers, ça va être des enfers__. On va même pas avoir de quoi se chauffer, et pour payer le chauffage... Ça va être dur."

Les drapeaux avec le logo Extinction Rébellion étaient accrochés aux vélos des militants. © Radio France - Laurette

Dju participe pour la première fois à ce genre de mobilisation. Mais pour elle, il est important d'agir. Quelques larmes lui viennent, "je pense que comme beaucoup ici, je commence vraiment à avoir très, très peur de ce qui va arriver. Mais ça me fout les jetons. Je pense qu'on est en train de détruire tout ce qu'on a..."

Une action à l'aéroport

Le groupe arrive a l'aéroport, déploie une banderole. Des avions en papiers, pliés en avance, sont jetés devant l'aéroport en symbole. Puis après quelques instants, le groupe rentre calmement dans l'aéroport. Loc prend son micro et interpelle les voyageurs. "L'objectif était de venir montrer la bêtise de continuer à donner des subventions à l'aéroport et au transport le plus polluant. 3 millions d'euros par an par le Département, la Région et la métropole de Tours. C'est une aberration qu'on souhaite dénoncer." Pacifiste, il termine même son discours par "bon voyage quand même !"

Les militants et leurs banderoles dans le hall de l'aéroport de Tours © Radio France - Laurette Puaud

Un voyageur acquiesce, "je soutiens, bien-sûr. Après, moi je rentre dans un avion qui est complet, ce n'est pas un jet privé", avant de continuer, "les subventions elles sont quand même bien, économiquement, mais écologiquement, c'est sûr que..."

Pour ces militants, il est possible de voyager autrement, surtout à Tours. Rodolphe, qui fait parti du mouvement, "on est à 1h et demie de Roissy grâce à nos relations ferroviaires et à peu près autant pour rejoindre Orly. Et malgré ça, il y a un aéroport. Notre combat, c'est pour le climat, pour la biodiversité. Mais du point de vue économique, ça ne tient pas debout quoi ! C'est une très petite population qui utilise l'avion..."

La mobilisation se tenait dans le cadre de la rébellion internationale d'octobre et novembre (RINO) , que l'organisation Extinction Rebellion menait dans plusieurs villes de France.