Extinction Rebellion prépare près de La Rochelle sa stratégie pour l'année à venir

Ils n'étaient qu'une quinzaine à peine, ce mercredi après midi autour de deux tables, en plein air. Les premiers militants du mouvement Extinction Rebellion France ont participé à deux ateliers "Fresque de l'agri-alim" où ils ont découvert, en remontant les siècles, les bases sur lesquelles s'est construite l'agriculture française. Ils devraient être d'ici la fin de la semaine "entre 100 et 150" selon Laurent, membre du comité rochelais d'Extinction Rebellion.

Ce camp d'été, installé dans le champ mis à disposition par un éleveur bio, est une sorte d'université d'été pour Extinction Rebellion. Il existait avant le covid, et n'avait pas repris depuis. Il s'agit de préparer la stratégie du mouvement pour l'année à venir sur la thématique du "boire" et "manger". "On a une campagne actuellement qui s'appelle changement de régime, et qui lutte contre le lobbying de la FNSEA" indique Laurent, représentant local du mouvement. "C'est le syndicat qui se dit majoritaire, mais selon nous c'est principalement un lobby qui va voir le ministre de l'agriculture, ou la première ministre pour imposer ses sujets : l'utilisation des pesticides, s'accaparer l'eau, s'accaparer les terres".

Extinction Rebellion se bat depuis deux ans contre la FNSEA, principal syndicat agricole que le mouvement accuse de faire du lobbying au profit de l'agroalimentaire. © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Une manifest'action pour "fermer les vannes à La Rochelle".

Pour dénoncer le modèle agricole intensif, et son usage de l'eau, Extinction Rebellion organise dès ce samedi à La Rochelle une "manifest'action" (soit une manifestation "perturbante et festive") sur un "axe majeur" de l'agglomération. Dans un tract, le mouvement annonce sa volonté de "fermer les vannes à La Rochelle" pour inviter les consommateurs à prendre la mesure "du gigantisme et de l'impact de l'agroindustrie sur notre territoire".

Laurent rappelle qu'Extinction Rebellion est un mouvement non violent, qui prône la désobéissance civile. "L'idée est de ne pas entrer en confrontation avec la police" indique Laurent. Mais "on ne sait pas comment ils vont réagir à ce qu'on va faire" dit-il en affirmant "on n'est pas là pour se battre avec eux".