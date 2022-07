Dans le Loiret la police de l'environnement contrôle le respect des arrêtés sécheresse

La sécheresse sévit en France. 91 départements dont le Loiret, imposent des restrictions d'usage de l'eau. Selon Météo France, le mois de juillet 2022 est en passe d'être le plus sec jamais enregistré. Dans ce contexte, la préfecture du Loiret et l'Office français de la biodiversité ont mené, ce mercredi, une opération de contrôles pour vérifier le respect des arrêtés.

L'inquiétude c'est la situation à venir en août, en termes de débit et de température

L'OFB surveille l'état et le niveau des différents cours d'eau. Première étape donc, les bords de Loire, à Sandillon. Ingénieur et chargé de mission coordination au bassin Loire-Bretagne, Pierre Steinbach plonge son thermomètre dans le fleuve royal.

Pierre Steinbach ingénieur à l'OFB chargé de mission coordination au bassin Loire-Bretagne © Radio France - Lydie Lahaix

"A 9h30 je viens de mesurer 22,5 degrés mais la semaine dernière on a dépassé les 30 degrés qui est une température critique pour plusieurs espèces de poissons, d'invertébrés et de coquillages comme la moule perlière, la truite, le saumon et il y a du saumon en Loire. Pour ces espèces c'est une température létale qui menace leur survie". Le facteur température régit tous les équilibres écologiques dans l'eau insiste Pierre Steinbach, "quand l'eau est très chaude, on arrive vite à des conditions insupportables pour ces espèces et c'est inquiétant surtout quand cela dure".

La température relevée en Loire du coté de Sandillon a atteint 30° la semaine dernière © Radio France - Lydie Lahaix

Dans le cadre de leur mission qui consiste à veiller au respect des arrêtés préfectoraux, les agents de l'Office de la biodiversité qui sont assermentés, peuvent contrôler aussi bien les industriels, les entreprises que les agriculteurs, les collectivités locales et les particuliers.

Tout le monde est concerné, l'eau est un bien commun

Ce mercredi, ils se rendent donc à Marcilly-en-Villette sur le terrain d'un particulier. Propriétaire d'un plan d'eau, il avait été verbalisé en 2018, il était en infraction car il pompait alors directement dans le Bourillon, un affluent du Cosson, pour alimenter son propre plan d'eau privé, avec zone de pique-nique, pêche et petit tour en barque.

Sur place, Jules Cugnart, chef adjoint du service départemental de l'OFB constate "la crépine ce que l'on met dans l'eau pour prélever n'est plus en place donc le propriétaire aujourd'hui respecte bien la réglementation". Et de rappeler la règle "dans le Loiret, en situation de crise, l'alimentation des plans d'eau à partir de pompage dans les cours d'eau ou par la dérivation, c'est interdit dès le stade d'alerte qui est décidé par la Préfecture".

Jules Cugnart, adjoint au service départemental de l'Office de la Biodiversité dans le Loiret © Radio France - Lydie Lahaix

Les agents de la police de l'environnement sont 120 en région Centre-Val de Loire, dont 90 qui font ces contrôles de surveillance au printemps et tout l'été, dès lors qu'il y a des arrêtés sécheresse. Les contrôles peuvent avoir lieu la semaine comme le week-end.

Dernière étape pour clore leur tournée de sensibilisation, les agents de l'OFB s'arrêtent, toujours en Sologne, au golf de Marcilly où le directeur Pascal Parou les accueille à bras ouverts car il respecte parfaitement la réglementation.

Pascal Parou directeur du golf de Marcilly-en-Villette et Jean-Noël Rieffel directeur régional de l'OFB - Lydie Lahaix

"Les vingt premiers mètres sont arrosés mais après jusqu'aux cinquante mètres et plus, là il y a zéro arrosage et s'il y a des zones qui reverdissent un peu c'est parce qu'il est tombé récemment un orage, on a du marron foncé au lieu du marron clair, cela fait un peu plus .. golf " s'amuse-t-il. A ses cotés, Jean-Noël Rieffel le directeur régional de l'Office de la biodiversité approuve "la couleur est parlante sur ce terrain, on voit bien que l'on a ici un arrosage qui est parfaitement raisonné".

Le golf de Marcilly-en-Villette (Sologne) et ses différentes teintes de gazon - Lydie Lahaix

Au-delà de tous ces contrôles, le message des agents de la police de l'environnement est clair : l'eau est une denrée rare. "On parle de l'or bleu de plus en plus" et ce qui est important c'est que nos concitoyens prennent conscience que l'eau est un bien commun dit-il.

Il faut respecter ces restrictions d'usage pour les générations futures

"S'il y a des restrictions de l'usage du fait de la situation hydrique très dégradée, c'est aussi pour préserver l'eau potable qui coule au robinet, c'est pour préserver la sécurité civile quand il y a besoin avec les canadairs pour inonder des zones en incendies et puis c'est pour préserver le fonctionnement des centrales nucléaires".

Les policiers de l'environnement ont un rôle de prévention et de sensibilisation - Lydie Lahaix

Depuis le début de la période de sécheresse, au niveau national, l'Office français de la Biodiversité a effectué 2400 contrôles sur l'ensemble du pays. C'est nettement plus que d'habitude, 15% ont donné lieu à des procès- verbaux, mais dans 85% des cas les mesures de restrictions d'usage de l'eau sont respectées.