Face à l'urgence climatique, le maire de Cagnes-sur-Mer s'adresse en visioconférence aux habitants

De l'information directe et en direct. Le maire de Cagnes Louis Nègre s'exprime ce soir en visioconférence : nous allons expliquer et dialoguer sur des mesures concrètes : économies d'énergie, bornes de recharge

La visioconférence, des rendez-vous en Teams ... les élus s'y mettent! A Cagnes-sur-Mer, le maire Louis Nègre organise ce soir une visioconférence, via le site de la Mairie, qui permet d' intervenir directement et sans filtre avec les administrés.

Il s'agit d'une visioconférence citoyenne pour informer sur la maitrise de l'énergie et les énergies renouvelables.

Sur le plan concret cinq conférenciers ouvrent un sujet explique en direct ce mardi le maire sur France Bleu Azur "Par exemple : les économies d'énergie et leur impact sur notre consommation pour la collectivité, on présente notre pacte écologique, le prochain guichet de rénovation, les bornes de recharge, la réduction de la pollution lumineuse... Ensuite tous ceux qui se sont inscrits pourront dialoguer en direct et recevoir des réponses. Il faut pour cela s'inscrire hier soir , ils étaient 70 citoyens prêts à poser des questions."

l faut accélérer les mesures contre le réchauffement

Une démarche volontaire du maire qui ajoute "on ne va pas assez vite pour baisser les températures de la planète, on n'a pas encore assez pris conscience de la gravité du réchauffement du climat "

Le maire de Cagnes-sur-Mer prend donc ce soir sa caméra et son micro pour parler aux habitants de sa ville avant un forum sur la Transition écologique le 9 octobre au Cros de Cagnes

