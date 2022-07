Face à la canicule, la solution de l'isolation thermique

La vague de chaleur pourrait durer une dizaine de jours selon Meteo France. Accablés de chaleur, de plus en plus de Toulousains pensent à rénover leur logement, également pour supporter ces températures et plus uniquement pour l'hiver.

Avec ces fortes chaleurs, nous sommes nombreux à souffrir dans nos appartements. Pourtant, isoler son logement peut nous aider à supporter ces températures. La rénovation thermique ne concerne pas uniquement les passoires thermiques en hiver.

On constate par ces fortes chaleurs une demande pour isoler plus efficacement son logement l'été - Laurent Aubel, gérant des Couvreurs occitans

Face à la recrudescence de très chaudes températures, et sur de longues durées, de plus en plus de Toulousains y pensent, estime Laurent Aubel : "aujourd'hui, pour améliorer son confort d'été, on va climatiser. Mais climatiser, c'est énergivore et ce n'est pas génial pour l'environnement".

La solution selon le couvreur est de changer d'isolant. Il cite les bio-matériaux que son entreprise propose, comme la fibre de bois, la ouate de cellulose, la laine de roche et même le chanvre, achetés dans une coopérative d'agriculteurs, en Vendée. "La chaleur va mettre beaucoup plus de temps à traverser [ces isolants], ce qui permet un meilleur confort pendant les périodes de canicule" affirme le gérant des Couvreurs occitans.

Des aides pour la rénovation énergétique

La réglementation a beaucoup évolué en faveur de la rénovation énergétique depuis 2012 mais encore plus depuis 2020. L'Etat propose des aides en fonction des revenus comme Ma Prime Rénov et d'autres dispositifs existent assure Laurent Aubel : "je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Ademe ou à demander des informations dans votre mairie ou votre communauté de communes, comme à Toulouse Métropole."

Une précision tout de même : rénover votre logement n'est pas aussi efficace que la climatisation pour avoir un air bien frais en intérieur. C'est notamment dû aux températures encore très élevées la nuit, il faudrait qu'elles descendent sous les 20 degrés pour refroidir suffisamment l'habitation, grâce à l'isolation.