Face à la hausse de l'électricité, l'installation de panneaux photovoltaïques cartonne dans le Calvados

Particuliers ou entreprises, de plus en plus de personnes font appel à l'entreprise "Photovolt Normandie" pour installer des panneaux photovoltaïques.

Difficile de ne pas les voir. Depuis une semaine, Didier a 16 panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison, à Fontaine-Étoupefour, près de Caen. Ce retraité n'en pouvait plus de voir sa facture d'électricité augmenter, il a donc investi dans ces équipements. "Je payais 248 euros d'électricité par mois, donc je voulais faire en sorte de payer moins. Les travaux viennent de se terminer, maintenant, j'ai 16 panneaux au-dessus de la maison. Et même si c'est récent, quand je vois que l'électricité va encore augmenter, je ne regrette pas d'avoir investi", explique Didier. À partir de ce mardi 1er août, les tarifs réglementés de l'électricité vont effectivement augmenter de 10 % .

Ces panneaux photovoltaïques, d'une puissance de 6 kWc, lui auront tout de même coûté 17 000 euros, "mais l'investissement est amorti en dix ans. Dans dix ans, la courbe s'inversera et je gagnerai de l'argent", assure-t-il. Cet habitant de Fontaine-Étoupefour peut voir en temps réel la production d'électricité par panneau, grâce à une application sur son smartphone. Et il n'est pas le seul à passer le cap. "J'ai un voisin qui a des panneaux, mon frère aussi. Mon beau-frère, lui, attend de voir comment ça se passera pour moi, mais tout le monde va s'y mettre. C'est une question économique, mais aussi écologique", poursuit Didier.

Dix panneaux solaires sont installés à l'avant de la maison de Didier et six panneaux à l'arrière, tous orientés vers le soleil. © Radio France - Léa Dubost

Une explosion de la demande

À Bretteville-sur-Odon, dans les locaux de " Photovolt Normandie ", Xavier Ferronnière, le directeur, ne s'arrête pas ce vendredi 28 juillet. Installé dans l'agglomération caennaise depuis deux ans, il doit faire face à une augmentation constante de la demande. "Ça a commencé l'été dernier, avec la guerre en Ukraine et la menace de black-out pour l'hiver, on a reçu beaucoup d'appels. Puis ça a continué avec la hausse des prix de l'électricité. Que ce soit des particuliers ou des entreprises, on reçoit beaucoup de demandes", explique-t-il. Avec un rythme d'une à deux poses de panneaux photovoltaïques par semaine, seulement chez les particuliers, l'entreprise a dû embaucher. "Au début, j'étais seul à Caen, maintenant, on est six", ajoute Xavier Ferronnière.

Le directeur de "Photovolt Normandie" assure que la Région est en retard au sujet de l'installation de panneaux photovoltaïques. "On pourrait penser qu'il ne fait pas assez beau en Normandie, mais c'est totalement faux. On a même plus de potentiel que les Hauts-de-France ou le Grand-Est, qui sont plus équipés que nous pour l'instant. On a un retard à rattraper, mais on va le faire. Je n'en doute pas, c'est une tendance de fond", précise Xavier Ferronnière.

Xavier Ferronnière, directeur de "Photovolt Normandie" dans les locaux de l'entreprise à Bretteville-sur-Odon. © Radio France - Léa Dubost

Pour rappel, si vous décidez d'investir dans des panneaux photovoltaïques, il existe plusieurs aides et avantages, résumés sur le site du Ministère de l'Economie et des Finances .