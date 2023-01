Face à la montée des eaux, les habitants d'Asnelles entre fatalisme et indifférence

Jeanine et Bernard Perez ont 80 et 75 ans. Ils vous accueillent avec le sourire dans leur maison de bord de mer où ils vivent depuis 1979. Leur habitation est en zone submersible "noire", s'amuse Bernard car, pour le couple, il n'y a pas de crainte particulière : "on est à cinq mètres de la mer mais l'eau n'est jamais rentrée. On a eu des inondations mais qui venaient de la rivière après de fortes pluie, le problème, est là. C'est sûr qu'il y aura des travaux à faire pour la mer, mais ce n'est pas inquiétant." Un avis partagé par son épouse : "non, je n'ai jamais eu peur, au contraire c'est un spectacle magnifique. Pour les années à venir je me vois toujours ici."

Même avis pour Mireille, la Suissesse a acheté face à la mer il y a quatre ans. Elle se partage désormais entre Genève et la Normandie. Seule la route la sépare de la plage. Le long de la digue des sacs de sable ont été positionnés pour contenir toute montée des eaux, mais ça ne l'inquiète pas outre-mesure : "[ces sacs], c'est peut-être un peu dérisoire et ce n'est surtout pas très esthétique, mais ça peut quand même stopper un peu l'eau. C'est déjà monté sur la route mais pas jusqu'à chez nous. C'est surtout dramatique pour les maisons sur les falaises", en référence à l'érosion qui grignote le littoral. En attendant, la Suissesse profite du spectacle "féérique" de la mer dont elle ne se lasse pas.

La plage d'Asnelles © Radio France - Philippe Thomas

"D'ici trente ans , ma maison sera sans doute les pieds dans l'eau"

Franck Thomas est plus mesuré. A 58 ans, il vit dans une maison, classée en zone rouge, qui appartient à sa famille depuis 1952 : "c'est une petite maison de 80 mètres carrés. Vue sa situation je ne peux déjà pas augmenter la surface habitable, pas de véranda, par exemple. Après mon inquiétude, c'est que d'ici trente ans,, la maison sera sans doute les pieds dans l'eau. Si l'eau arrive juste devant, ce sera pas mal. Peut être que du coup, elle sera en première ligne et non plus en deuxième comme aujourd'hui ! Plus sérieusement, je pense que pour ma fille, ce sera compliqué de vivre dans une maison vraisemblablement condamnée par la montée des eaux. Je vis ici à l'année, j'ai pris des photos où l'on voit la puissance de la mer durant les grandes marées avec l'eau qui arrive pas loin de chez moi. A ce moment-là, on se dit qu'on est tout petit à côté. On sent ce qui va arriver" concède Franck Thomas, un brin fataliste.

La digue d'Asnelles © Radio France - Philippe Thomas

En attendant, cette montée des eaux inquiètent les autorités. Pour contenir la mer, la digue a déjà été renforcée. Et face au risque de submersions marine, les élus via Ter'Bessin lancent une étude pour définir les mesures à prendre. La présentation aura lieu mercredi prochain. Elle permettra, peut-être, d'entraîner une certaine prise de conscience.