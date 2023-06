"Face à la montée du niveau de la mer, la solution à terme, c'est le retrait dans les terres", T. Bongarts

Montée du niveau de la mer et impact sur le littoral, c'est la spécialité de Théophile Bongarts de la plate-forme Océan et Climat qui a travaillé sur le Sea'Ties plus précisément consacré à la Méditerranée. Au-delà du constat, sans surprise alarmant, l'objectif est de proposer des solutions aux villes côtières.

ⓘ Publicité

"L'INERTIE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EST TELLE QUE, MÊME SI ON ARRÊTE D'ÉMETTRE DU CO2, LA MER CONTINUERA DE MONTER"

"Chaque année le niveau de la mer augmente d'un peu plus de 3 millimètres, affirme Théophile Bongarts. Le risque principal, c'est le long grignotage du littoral. C'est un phénomène inexorable. L'inertie du changement climatique est telle que, même si on arrête d'émettre du Co2, la mer continuera de monter, peut-être jusqu'à un mètre à la fin du siècle".

"LA MER SERA TOUJOURS PLUS FORTE QUE TOUTES LES INFRASTRUCTURES QUE L'ON POURRA CONSTRUIRE"

Des solutions existent, assure le scientifique, mais elles impliquent des changements de modèle de développement. "Les solutions qui consistent à se protéger (des digues, des transferts de sable), ce qui se fait depuis des décennies, malheureusement ne suffisent pas. La solution à terme, c'est de penser le retrait stratégique, le déplacement, estime Théophile Bongarts. Dès aujourd'hui, dans certains secteurs identifiés, il faut anticiper comment on va pouvoir relocaliser les habitations (...) comment on va vivre sur le littoral dans les années à venir, en faisant avec la mer et non pas en s'y opposant systématiquement puisque la mer sera toujours plus forte que toutes les infrastructures que l'on pourra construire".

"LA SOLUTION À TERME, C'EST DE PENSER LE RETRAIT STRATÉGIQUE, LE DÉPLACEMENT"

Des solutions radicales donc. "Il faut limiter l'artificialisation des côtes, les constructions d'hôtels... Il faut repenser le modèle touristique, insiste Théophile Bongarts qui se veut malgré tout optimiste. "C'est très difficile à accepter par les populations, mais ça doit permettre de créer des opportunités".

Une révolution en tout cas pour communes côtières dépendantes de l'industrie touristique du bord de mer.