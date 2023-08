Face à la pollution en mer, ils ramassent les déchets à Saint-Malo

80 % des déchets jetés à terre finissent en mer. Ce chiffre avancé par Marie Chatelier, co-référente de The SeaCleaners en Bretagne nord, est stupéfiant. "Un déchet qu'on jette va faire un long voyage dans les caniveaux, puis dans les cours d'eaux pour finir son trajet dans la mer" précise-t-elle. "Le soucis, c'est qu'un déchet qui commence à se désagréger est beaucoup plus difficile à ramasser."

ⓘ Publicité

Le plus simple, c'est donc de les ramasser avant, voire de ne pas les jeter par terre du tout. C'est pour ça que les bénévoles de The SeaCleaners organisent des ateliers de sensibilisation sous forme jeux sur leur stand le long de la plage de Bon-Secours à Saint-Malo. Une recherche d'objets en plastique dans un bac de sable, un jeu de l'oie version climatique et un chamboule-tout. Chaque boite de conserve contient un rébus avec une information sur la pollution de l'eau. "À 11 000 mètres de profondeur, dans la fosse des Mariannes, on a retrouvé un sac en plastique" explique Marie Chatelier à un enfant venu participer.

5 000 mégots collectés en une heure de ramassage de déchets. - Marie Chatelier - The SeaCleaners

5 000 mégots ramassés en une heure

En parallèle, une collecte de déchets est organisée autour de l'esplanade Saint-Vincent à Saint-Malo. Ils sont une trentaine à participer. En à peine une heure, le groupe ramasse 19 kilos de déchets et plus de 5 000 mégots. "J'ai aussi trouvé un mousqueton en métal cassé et des capsules de bières", raconte Lucien, 12 ans. "C'est choquant de voir tout ces déchets. C'est une vraie déchetterie autour de nous, donc il faut faire attention."