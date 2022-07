Face à la sécheresse dans la Drôme, les services de l'État multiplient les contrôles d'eau

En alerte sécheresse mi-avril puis en alerte renforcée un mois plus tard, des endroits dans la Drôme risquent de basculer en crise cet été, le niveau maximal de restrictions d'eau. C'est en tout cas la crainte de la préfète du département qui s'est rendue ce jeudi 30 juin notamment à Granges-les-Beaumont. Des agents de la DDT, la direction départementale des territoires y ont réalisé un contrôle des installations de prélèvement d'eau.

Le monde agricole est le secteur qui prélève le plus d'eau dans le département, loin devant la consommation des ménages, des entreprises et des collectivités publiques. "On met le focus dessus, explique Olivier Carsana, responsable du pôle eau à la DDT. Nous avons 1 500 points de prélèvement dans le département". Avec la sécheresse, les professionnels doivent se plier à un calendrier avec heure et jour précis pour arroser leur champ. "Et nous avons une application pour savoir où il n'est pas possible de prélever. Nous allons sur ces points-là et si la règle n'est pas respectée, nous procédons à des verbalisations", complète Olivier Carsana. Depuis le début des contrôles, 15 agriculteurs ont été verbalisés.

La préfète appelle à la responsabilité de chacun pour cet été. "Ces contrôles permettent de comprendre l'importance de respecter ces restrictions d'usage de l'eau pour éviter de prendre un arrêté de crise, ce qui serait extrêmement impactant parce que ça mettrait en cause toute l'activité humaine, économique, sociétale et de loisirs et de tourisme que nous avons à cœur de promouvoir", indique Élodie Degiovanni.