Face à la sécheresse de la Vire, entreprises et collectivités trouvent des solutions

Placé en "crise" depuis le 22 juillet, le bassin de la Vire a atteint l'un des plus bas niveaux depuis 20 ans. La préfecture a exhorté les professionnels à réduire leur consommation en eau. L'entreprise Amand terroir à Vire a revu ses méthodes et a réussi à économiser jusqu'à 30 % d'eau.

Laure Prinzbach, responsable du service d'eau de l'agglomération n'en revient pas du niveau de la vire et de la virène. Ils n'avaient jamais été aussi bas depuis 20 ans. Mi-juillet, des restrictions ont donc été prises par la préfecture : interdiction d'arroser en pleine journée, ni de laver sa voiture, son toit ou sa terrasse. Malgré tout, cela ne suffit pas. L'agglomération de Vire a dû trouver des solutions.

Un nouveau système de retenue d'eau à Vire

Depuis une semaine, des batardeaux ont été installés à l'usine du Moulin-Neuf, au sud de Vire. Ces planches faites de bois et de métal permettent notamment de retenir l'eau contenue dans le bassin de la Vire et relever de quelques centimètres le niveau :

"Début août, on s'est retrouvés dans des situations où quand on pompait on avait plus d'eau après pompage, qui devait être restituée à la Vire derrière. Rien n'arrivait à l'écluse de Vire. Ce système-là permet de lisser ce qui arrive et d'avoir toujours un minimum d'eau qui circule.", explique la responsable du service eau.

De 20 à 30 % d'économies d'eau en un mois chez Amand Terroir

Les plus consommateurs d'eau restent les industriels. Les 850 entreprises du bassin virois utilisent 50 % de l'eau de l'agglomération. Alors certaines entreprises ont du changer de méthode et trouver des solutions pour consommer moins.

Chez Amand Terroir, producteur d'andouille à Vire, plusieurs changements ont été mis en place. Dans son usine, Maxime Mouriaux, directeur du site, vérifie le fonctionnement du nouveau tamis. Cette machine a remplacé une autre :

"Nous avions une machine à découper, qui consommait énormément. Ce tamis est beaucoup plus compact, beaucoup plus facile en entretien et surtout, il ne consomme pas du tout d'eau".

Pour fabriquer de l'andouille, il faut environ 1 000 m3 d'eau par semaine notamment pour la cuisson. Entre 2017 et 2022, la société a réduit sa consommation de 10 à 15 % et de 20 à 30 % en un mois depuis juillet.

Une baisse grâce à des changements de machine, mais pas que rappelle Philippe Reniaud, directeur général du groupe Popy (dont fait partie Amand terroir) :

"Nous avons changé les diamètres des tuyaux, passant de 19 à 16 cm pour réduire le débit d'eau, mis en place du recyclage d'eau pour nettoyer nos installations. Cette réutilisation nous a permis d'économiser 50m 3 d'eau par semaine."

L'entreprise a aussi instauré la semaine de 4 jours pour les 4 prochaines semaines, afin de réduire le temps de présence dans les locaux, et donc, réduire sa consommation.

Mais cette prise de conscience n'est pas nouvelle pour l'entreprise, raconte Laurent Jollivet, fondateur du groupe :

"C'est une préoccupation ancienne. Depuis cinq ans nous mettons tout en œuvre pour réduire notre consommation d'eau, sans perdre la qualité de nos produits."

Le diamètre des tuyaux a été réduit de 19 à 16cm pour réduire le débit d'eau. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Des bilans de consommation hebdomadaires envoyés à la préfecture

Chaque lundi, la préfecture contrôle et vérifie la consommation d'eau des 850 entreprises du bassin virois. Un bilan qui s'avère pour le moment très encourageant selon la sous-préfète de Vire, Stéphanie Lefort :

"J'ai rencontré les professionnels, ils sont tous mobilisés. Certains m'ont fait part des changements qu'ils ont déjà entrepris. On est sur un effort de 10 à 15%. Dans les semaines à venir, on atteindra le niveau de 20 % recommandé par la préfecture."

Si la sous-préfète reste pour le moment satisfaite, elle appelle toutefois les entreprises à poursuivre leurs efforts sur la durée.