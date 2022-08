Face à la sécheresse et aux interdictions d'arrosage, la ville d'Epinal décroche ses 650 jardinières

C'est une nouvelle conséquence de la sécheresse. Elle va impacter l'image d'Epinal. La cité vosgienne va décrocher ses 650 jardinières réparties dans toute la ville dans les prochains jours. Une grande partie du département des Vosges est passée en "crise" sécheresse. En conséquence, l'arrosage des espaces fleuries est strictement interdit.

"Nous ne pouvons plus les arroser car c'est relié à un système de goutte à goutte avec de l'eau potable", explique Pascal Liénard, conseiller municipal délégué aux parcs et jardins. "Plutôt que de laisser ces plantes dépérir on préfère les enlever. Au grand dam de tout le monde, car c'est un an de travail qui disparaît pour le service en charge de ces jardinières. Cela va manquer aussi dans notre paysage".

Des fleurs sauvés, les jeunes arbustes et les serres municipales protégées

Il faut dire qu'Epinal fait partie des "villes et villages fleuris" depuis 1988 avec aujourd'hui le plus haut rang à quatre fleurs. En temps normal, ces jardinières doivent rester jusqu'à début octobre. "C'est normal que la municipalité fasse cet effort", rappelle l'élu. "Nous nous devons respecter les règles et donc de montrer l'exemple comme tous les citoyens." Si 80% des fleurs dites annuelles seront "perdues", la ville espère conserver quelques plantes plus résistantes pour les jardinières de l'an prochain.

En revanche, comme autorisé par l'arrêté, les arbustes de moins d'un an pourront être toujours arroser tout comme l'espace maraîcher du plan alimentaire territorial. "Nous avons une réserve d'eau de pluie qui va nous permettre en fonction des heures de pouvoir arroser nos cultures", assure Pascal Liénard.