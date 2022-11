Face à la sécheresse, l'ONF Bretagne prépare les forêts à s'adapter au changement climatique

Les arbres et les forêts à l'honneur ce vendredi 25 novembre sur France Bleu. Une journée spéciale après une année lors de laquelle les forêts ont beaucoup souffert. Les incendies de l'été ont ravagé 4 000 hectares dans les Monts d'Arrée, 700 en forêt de Brocéliande. Les forêts ont été durement frappées par les conséquences du dérèglement climatique, car après les feux, la sécheresse s'est installée dans les sols, avec des nombreuses conséquences sur les arbres.

Plusieurs mois de sécheresse ont provoqué des maladies sur certains arbres en Bretagne comme l'explique Marie Dubois, directrice régionale à l'ONF :"Il y a des scolytes, ce sont des insectes qui viennent se nicher en dessous de l'écorce des arbres pour y faire des petits trous et cela provoque des maladies. A terme les arbres dépérissent et meurent précocement".

Pour faire face aux conséquences de la sécheresse, l'ONF :"Le réchauffement climatique est déjà là, mais il est aussi devant nous. les épisodes de sécheresse vont s'intensifier et être de plus en plus régulier. On travaille sur des tests d'essences différentes. En Bretagne, on a plutôt des feuillus du types chênes sessile, des hêtres et des châtaigniers. On sait qu'ils souffrent de la sècheresse, alors on essaie de faire des tests par exemple avec des souches de chênes pubescents qui viennent de méditerranée, pour qu'ils se développent dans nos forêts".