Face à un risque d'incendies "sévère", les pompiers de Corse mobilisés pour éviter les départs de feux

Les risques d'incendies est particulièrement élevé en ce moment à cause de la sécheresse, du vent et des fortes chaleurs. Les pompiers de Corse déploient un dispositif important, tant humain que matériel, pour éviter les départs de feux sur l'île.

La Corse en risque "très sévère" d'incendie. La chaleur intense, la sécheresse et le vent, tous les ingrédients sont là pour provoquer des feux importants. Jusqu'à 750 agent peuvent être déployés en Haute-Corse et 500 en corse du sud.

Deux fois par jour les pompiers de corse évaluent les conditions météo pour ajuster au mieux leur dispositif. Rien que pour la Corse-du-Sud, il y a 80 points de vigilance, "on met en place des camions à des points stratégiques du territoire : des axes routiers, des ponts, des endroits où on a une pression incendiaire et où on a eu une récurrence d'incendies", détaille Christophe Frerson directeur par intérim du Service d'incendies et de secours. Il y a en plus des moyens aériens, composé de deux Canadairs et des hélicoptères.

10 minutes pour éteindre le feu

"Il faut que nous arrivions à attaquer le feu le plus rapidement possible. Mettre le maximum de sapeurs pompiers et de personnels sur le terrain de façon à ce que tout départ de feu puisse être éteint dans les 10 minutes parce qu'après c'est compliqué en fonction de la topographie du terrain", explique Pierre Pieri, directeur du service incendie de Haute Corse.

En moyenne ces dix dernières années entre 200 et 400 hectares brûlent chaque année en Corse. Les pompiers appellent aussi à la plus grande vigilance car 3 feux sur 4 éteints cet été en Corse sont dus à des mégots jetés.