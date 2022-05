Face à une sécheresse "préoccupante", le préfet de l'Indre appelle à préserver les ressources en eau

Le préfet de l'Indre met les maires en alerte face à la sécheresse de plus en plus inquiétante. Il leur a écrit un courrier ce mercredi pour leur demander de sensibiliser tous les habitants sur les conséquences que pourrait avoir cette situation. "Si la situation actuelle devait persister, des mesures exceptionnelles de restriction de tous les usages seront nécessaires à la préservation de la ressource en eau, afin de maintenir les usages prioritaires", indique Stéphane Bredin.

Il faut donc absolument préserver les ressources en eau. "Il est de la responsabilité des tous les usagers d’utiliser l’eau de manière économe et raisonnée. Il faut adopter un comportement économe en eau en limitant les usages non prioritaires comme le lavage des bâtiments et des voiries, l’arrosage des espaces verts et terrains de sport, l’alimentation des fontaines et jets d’eau, le lavage des véhicules ou le remplissage des piscines privées", poursuit le préfet de l'Indre.