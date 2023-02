Face au loup, "on utilise des moyens du 19e siècle", regrette Erwan Crouan, maire de Quéménéven

Plusieurs attaques de loups ont enregistrées ces dernières semaines dans le Finistère. Des attaques avérées et une présence de ce mammifère documentée par des photos et des analyses génétiques. Le loup est de retour en Bretagne sans que l'on sache précisément leur nombre. Un, deux, peut être trois, rien n'est certain.

Cette arrivée suscite une forme d'inquiétude chez les éleveurs, ovins notamment, qui commencent à s'équiper de chiens et de clôture pour protéger leur troupeau. C'est bien mais c'est insuffisant, pointe jeudi 2 février Erwan Crouan le maire de Quéménéven et référent loup pour l'Association des maires de France du Finistère.

Invité de France Bleu Breizh Izel dans le cadre d'une émission spéciale loup, il regrette que "l

es moyens qu'on utilise actuellement en France soient des moyens qui pourraient être ceux du 19ᵉ siècle. J'aimerais bien qu'on vive au 21ᵉ siècle. Ça veut dire un siècle où il y a du GPS".

Le loup doit s'adapter à l'homme

Et Erwan Crouan de prendre l'exemple du parc américain de Yellowstone, où il existe de nombreuses meutes. "Ils savent gérer le loup, ils font du piégeage, ils mettent des capteurs et des GPS et quand les attaques sur du bétail sont trop fréquentes, ils éradiquent la meute", explique-t-il. Mais le loup se porte bien, parce que, souligne-t-il, "s'ils ont introduit le loup, ce n'était pas l exterminer ensuite".

La question fondamentale reste donc de "s'adapter au loup" mais aussi et surtout que "le loup s'adapte à l'homme". Car le loup sait s'adapter détaille le maire de Quéménéven. "Il le fait déjà entre les meutes qui sont très territoriales donc si on lui fixe des limites il peut comprendre", pointe-t-il.

"Mon objectif, ce serait qu'on ait des moyens modernes comme le collier GPS, l'analyse génétique systématique, des caméras de chasse. Partout. Il faut garder le loup à distance. Si on gère le loup seulement à partir de la pose de filets, ça veut dire qu'on va rendre la vie impossible aux éleveurs", rapporte Erwan Crouan.