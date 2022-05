Face au manque de précipitations en Bretagne, les jardiniers doivent ruser

"C'est la discussion que tout le monde a", souffle une exposante du marché aux fleurs de Quimper. "La terre est sèche", rajoute cette jardinière. "D'habitude j'arrose pas à cette époque, mais là j'ai eu pitié." "Si la pluie pouvait venir ça serait bien", conclut on un peu plus loin. Il faut dire que par rapport à un mois d'avril normal, il y a eu 47% de précipitation en moins à Quimper, 57% à Brest. Une situation que l'on retrouve dans tous les départements bretons et qui se poursuit en ce début mai. Alors les jardiniers échangent leur astuce pour préserver leurs plantations, comme ce dimanche 8 mai au marché des fleurs de Quimper.

Adapter les espèces de plantes

Noélie déambule entre les stands, et elle a déjà un joli butin. Des plants de courgettes, de capucines, de potimarron et un petit amélanchier. Et malgré l'enthousiasme de compléter son jardin potager, elle ne peut cacher son inquiétude. "Je suis très préoccupée par la le manque d'eau", soupire-t-elle. La jeune femme a certes un puit, ce qui facilite l'arrosage et cette année elle a déjà commencé à s'en servir. "L'année dernière, je l'avais utilisé qu'à partir de juillet." Alors Noélie réfléchit à adapter son jardin avec des plantes moins gourmandes en eau. "Je veux recréer un écosystème, avec arbres pour _recréer de l'ombre_." Vincent Garnier, de l'association Kimpermaculture, conseille aussi les plantes vivaces. "J'en ai plusieurs dans mon jardin, et je ne les ai pas arrosé du mois alors qu'on a eu peu ou pas d'eau."

Arroser intelligemment

Mais on ne peut pas forcément tout changer dans son jardin. Il est possible de miser aussi sur les récupérateur d'eau de pluie. "Ca permet de stocker la pluie les saisons où il pleut, et les utiliser dans ces périodes où on manque d'eau." Pour l'arrosage, miser plutôt sur le soir, "pour éviter l'évaporation". Penser aussi à pailler le pied de vos plantes. Cela crée une couche protectrice qui permet de conserver l'humidité plus longtemps. "Vous pouvez utiliser l'herbe de la tonte de la pelouse." Sa collègue de l'association, Marise Tessier a aussi d'autres astuces. "On peut mettre des bouteilles au pied des plants pour arroser en goutte-à-goutte." Il existe aussi des oyas. "Ce sont des vases en terre cuite qu'on enterre et qui diffusent l'eau progressivement". Et Marise l'assure, avec beaucoup de patience, on peut aussi "apprendre" à ses plantes à pousser avec très peu d'eau, grâce à la sélection massale.