Face au pic de pollution à l'ozone dans les Bouches-du-Rhône, le niveau d'alerte est relevé

Ce samedi 14 août, ce sera le quatrième jour de pollution à l'ozone pour les Bouches-du-Rhône. Atmosud a donc décidé de déclencher l'alerte de niveau 2 avec une vigilance renforcée dès demain. Les fortes températures et l'ensoleillement prévus sont toujours propices à la photochimie. L'épisode de pollution à l'ozone se poursuit sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Pour l’ensemble de la population :

• Réduisez et reportez les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou en intérieur.

Pour les populations vulnérables ou sensibles :

• Evitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe (7h-10h / 16h-19h).

• Reportez les activités qui demandent le plus d’effort et privilégiez des sorties brèves qui demandent le moins d’effort.

• En cas d’épisode de pollution à l’ozone, évitez les sorties en début d’après-midi (entre 12 h et 16 h).

Atmosud conseille de privilégier les transports en commun ou les déplacements à vélo : l'abonnement courte durée des vélos en libre service à Marseille est gratuit et les tickets de transports sont valable toute la journée. Les parkings relais seront gratuits également. Pour les automobilistes de passage en revanche le tarif des parkings est doublé.