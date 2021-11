Face au réchauffement climatique, "tout faire pour sauver la forêt" dans les Pyrénées-Orientales

Avec près de 300 000 hectares menacés par les conséquences du réchauffement climatique, une partie de la forêt française est aujourd'hui en danger avec nombreux arbres qui ne résistent plus à la hausse des températures. Plusieurs initiatives sont prises au niveau régional pour tenter de préserver la ressource forestière. Interview avec Agnès Langevine, la vice-présidente du Conseil régional, en charge notamment des questions climatiques.

L'Occitanie est la deuxième région la plus boisée de France. Pourtant ces forêts semblent en danger face au réchauffement climatique. Faut-il réellement s'inquiéter selon vous ?

Bien sûr. Nous devons mettre tout en œuvre pour protéger nos forêts face aux impacts du réchauffement climatique, mais pas seulement. La région Occitanie est couverte de forêts. Elles représentent 36 % de sa superficie, dont 72 % de forêts privées. Il faut donc pouvoir accompagner les propriétaires. Avec la présidente Carole Delga, nous avons engagé le plan "arbre et carbone vivant" avec deux volets. D'abord celui de la préservation et de la protection, y compris avec la création des réserves naturelles ou de l'acquisition foncière. C'est aussi un plan de reboisement et de plantation d'arbres qui mobilise beaucoup de nos concitoyens.

L'exploitation du bois n'est-elle pas aussi un des dangers principaux avec la disparition progressive des forêts sauvages où se développe réellement la biodiversité ?

Effectivement, il faut arriver à concilier les enjeux de la filière bois, notamment pour le bois de construction et la préservation de la biodiversité. Nous menons une action ici dans les Pyrénées-Orientales avec la réserve naturelle de la Massane. C'est une pépite et c'est l'exemple qu'on peut vraiment préserver des forêts en libre évolution. Il n'y a plus d'intervention, plus de gestion humaine afin de pouvoir lui permettre de vieillir et d'assurer vraiment de toutes ses fonctionnalités en termes de biodiversité. Les forêts anciennes, c'est le meilleur stockage de carbone et donc outil essentiel pour la lutte contre le réchauffement climatique.

Peut-on imaginer voir à nouveau des forêts en Salanque à l'avenir ?

Il faut replanter, mais déjà il ne faut pas couper. Donc, la question de l'artificialisation des sols et de l'aménagement doit prendre en compte la préservation des arbres. En Salanque, à Torreilles nous finançons une opération de reforestation. Il faut planter le plus possible, mais avec des essences évidemment locales adaptées aux changements climatiques. Dans les Pyrénées-Orientales, comme dans toute l'Occitanie est fortement vulnérable aux risques incendie. Nous devons mener des actions de débroussaillage, de maintien des chemins, des routes DFCI, comme dans la forêt de chênes lièges des Albères. Il faut prévenir le risque pour maintenir le boisement.

La dernière scierie des Pyrénées-Orientales a fermé ses portes cette année à Matemale alors que la demande en bois est toujours plus forte...

C'est paradoxal, d'autant plus que nous développons vraiment des accompagnements pour les chaufferie bois, ou la construction bois et l'éco-construction. Il faut remobiliser la filière et nos critères d'attribution de subventions sont très clairs : il faut que les plans d'approvisionnement soient locaux. Nous avons des leviers d'action et maintenant il faut accompagner. C'est tout tout l'objectif du Plan régional forêt bois qui vise à concilier tous ces enjeux.