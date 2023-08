Face aux coupures d'eau dans le Minervois, les habitants s'adaptent

Mercredi et vendredi dernier, et désormais ce lundi, les coupures d'eau volontaires concernent 15 communes du Minervois. Ce lundi 28, ce sont les robinets d'Olonzac, La Caunette, Aigne et Minerve qui ne couleront pas pendant la journée. A cause de la sécheresse, la ressource en eau dans le secteur baisse de manière inquiétante. Et la demande est trop élevée, faute aux fortes chaleurs.

Au supermarché d'Olonzac, les habitants se sont rués sur les packs d'eau. Le magasin a dû reconstituer son stock. Cependant, le maire d'Aigne rassure : il n'y a pas lieu de faire de réserves, la situation est sous contrôle.

La situation est inédite. Pour boire, pour les besoins de la vie quotidienne, il faut trouver des solutions. Pour le reste, les habitants s'adaptent. "On remplit des bouteilles, et pour les toilettes on prépare des seaux. On se lave dans la piscine", raconte un habitant de Minerve. "On ne tire pas la chasse d'eau tout le temps, et le soir l'eau revient alors on peut se laver le soir ou le matin, ça se fait", estime une habitante de La Caunette.

Les habitants sont prévenus par les mairies, par des lettres dans leur boite aux lettres, par email ou par les réseaux sociaux. Certains l'apprennent de voisins, d'autres encore ne sont pas au courant de la coupure. Des bouteilles d'eau sont mises à disposition par les communes : deux bouteilles par personne et par jour. Charge aux habitants de venir les récupérer. Elles sont directement livrées en cas de coupure imprévue ou aux habitants qui ne peuvent se déplacer.

La situation est aussi compliquée pour les professionnels. Le restaurant d'Aigne a dû faire face à une coupure d'eau imprévue vendredi soir, un problème pour la clientèle et l'entretien des locaux. "On essaie de diminuer la fréquence aux toilettes pour les clients", explique le gérant. Il est donc allé chercher de l'eau de la fontaine en face de son établissement pour entretenir les sols des locaux une fois le service terminé. En prévision de la coupure annoncée pour le lendemain, il a prévu le coup. "On a rempli des bouteilles, 50 litres d'eau pour la cuisson des aliments". Et l'eau était déjà une préoccupation. "On a l'habitude de réduire la consommation, on sait que l'eau manque dans le secteur. On a fait attention tout l'été. On a arrêté les machines à glaçons, fait attention à la plonge, pas surconsommé".

Des coupures d'eau pressenties

Elles étaient craintes. Mais voir son robinet rester à sec ne manquent pas de surprendre les habitants. Françoise Frissant est originaire du Minervois. C'est bien la première fois qu'elle connaît une coupure à cause du manque d'eau. "On ne pensait pas pouvoir être atteint par ça", confie-t-elle. Comme d'autres, elle s'inquiète. "Ca veut dire qu'une ressource accessible à tous risque de devenir rare, et donc objet de convoitise", s'inquiète-t-elle.

Les habitants ont pourtant fait des efforts cet été, face au risque de manque d'eau annoncé. "On nous demande d'être solidaires, c'est ce qu'on fait. On économise l'eau le plus possible. On fait attention à tout : la cuisine, le ménage, quand on se lave. On avait absolument pas l'habitude de penser comme ça. tout le monde est inquiet évidemment."

