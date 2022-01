Face aux dépôts sauvages, le département du Tarn-et-Garonne porte plainte pour retrouver les auteurs

Le conseil départemental du Tarn-et-Garonne ne veut plus voir de déchets au bord des routes. La collectivité annonce ce jeudi 6 janvier dans un communiqué avoir porté plainte, après avoir constaté "de nombreux dépôts sauvages" depuis plusieurs mois, en bordures des routes départementales. Un fléau "quotidien" selon le département : "pneus, plaques d'amiante et autres gravats, ces déchets peuvent être source de danger pour les usagers et porter atteinte à l'environnement et au maintien de la biodiversité".

Et tout ceci a un coût. Aussi bien pour la nature mais aussi pour les finances publiques : "leur enlèvement et leur dépôt en décharge engagent des frais importants pour la collectivité".

Le Conseil départemental du Tarn-et-Garonne a donc "déposé plainte auprès des forces de l'ordre afin de rechercher les personnes à l'origine de ces déversements et engager des poursuites".