Face aux incendies de la Montagnette, les habitants de Barbentane s'adaptent

Marcelle a 83 ans et elle habite dans le centre de Barbentane. Cette nuit quand elle s'est levée, elle n'avait plus d'eau au robinet. Alors elle s'adapte et fait des petites réserves dans des bassines pour ses besoins essentiels. Le sourire aux lèvres : "On va pas se plaindre, évidemment qu'il faut nous couper l'eau. Il y a bien pire dans la vie que ne pas pouvoir prendre un bain, il faut relativiser".

Au café dans le centre de Barbentane, on fait aussi avec les coupures d'eau. Mélodie la serveuse sert des sodas et des jus d'orange tout faits en attendant de pouvoir faire des cafés. Elle n'est pas totalement rassurée par la situation. "Il y a de quoi angoisser mais on garde le sourire" explique-t-elle. Et les barbentanais qu'elle croise ne sont pas paniqués mais juste très fatigués. Beaucoup avouent mal dormir, à cause du bruit causé par le va-et-vient des camions et des canadairs, mais aussi à cause de l'inquiétude.

Les 2 canadairs sont repartis dans l'après midi mais l'hélicoptère bombardier d'eau reste. Même si le feu est pour l'instant fixé, dans toutes les bouches et toutes les têtes il y a une ombre qui plane sur les prochains jours : un possible retour du mistral qui soufflerait sur les braises encore chaudes de la Montagnette.